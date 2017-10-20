20 Ekim 2017 Cuma

Arapgir’de Muhtarlar Günü kutlandı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

20 Ekim 2017 Cuma 16:50
Arapgir’de Muhtarlar Günü kutlandı
  Kutlama etkinlikleri Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Atatürk büstüne çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından programda bir konuşma yapan muhtarlar dernek başkanı Turan Onar muhtarlar günün anlam ve önemine değindi. Törene Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,Muhtarlar Derneği Başkanı Turhan Onar,daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törenden sonra Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret eden muhtarlar daha sonra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek temaslarını sürdürdü.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahArapgirMuhtarlar Günü

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