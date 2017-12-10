Yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı, dillerinde tekbirlerle kararı protesto etti.

Arapgir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kudüs İçin El Ele’ isimli programda kararı protesto eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, dillerinde tekbirlerle çarşı meydanından Hükümet Konağı'na doğru yürüdü. Sık sık tekbirler getiren gruptakiler, ‘Kudüs İslam'ındır’, ‘Kudüs Müslümanların onurudur’ pankartı açtı.

Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun bir konuşma yaparak kararı tanımadıklarını açıkladı. Protesto yürüyüşüne, Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti Arapgir ilçe Başkanı Mehmet Tümer, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



İHA