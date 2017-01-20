20 Ocak 2017 Cuma

Arapgir’de bilgilendirme toplantısı

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve proje teknik elemanları, Arapgir’de hayvancılığın yoğun olduğu mahallelerde anket çalışması ve bilgilendirme toplantısı yaptı. Başkan Akın, el kitapçığı, broşür, defter, kalem, takvim dağıtarak şikayetleri dinledi.

20 Ocak 2017 Cuma 14:36
Arapgir’de bilgilendirme toplantısı

  Yapılan toplantı sırasında konuşma yapan Başkan İhsan Akın, “Bu toplantılarımızın ve ziyaretlerimizin asıl amacı, saha çalışmasında bire bir yetiştiricilerimizi bilgilendirmek. Üreticilerimizin sıkıntılarıyla alakalı proje teknik elemanlarımız ve birlik çalışanlarımızla birlikte Arapgir ilçemizde çalışmalar yapacağız. Yetiştiricilerimizle görüşerek, sıkıntılarını dinleyeceğiz” dedi.

SORULARI CEVAPLADI

  Yetiştiricilerin, devletin verdiği desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmesi sağlamak amacıyla bilgilendirme yaptıklarını vurgulayan Birlik Başkanı İhsan Akın, “Mera ıslah çalışması ile ilgili muhtarımızla birlikte ilkbahar itibari ile çalışmalarımızı yapacağız. Yine yüzde 50 inşaat desteği, yüzde 80 koç desteği ve bağlı olarak genç çiftçi projesi desteği hakkında soruları cevaplandıracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Akın ve beraberindekiler üreticilerden gelen soruları cevaplandırdı.

HABER MERKEZİ
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