Malatya'da da Arapgir ilçesi bu statüye kavuşmak için ilde ilk müracaat eden ilçe oldu.

Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Arapgir İlçe Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer, CHP Arapgir ilçe Başkanı Hüseyin Akşahin, Belediye Meclis üyeleri ile daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Toplantıda konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Biz yarıştığımız sahada bir kritere ihtiyaç var ve bu kriterin adı evrensel kriter olması lazım. Cittaslow dediğimiz aslında bir kentin yağmacılar tarafından kentlerden oluşan çıkarcılar tarafından yerelliğe bakmadan her şeyi kendisi için tasarladığı zincir marketler diye tarif edeceğiz, birçok oluşumun önünü kesen yerelliğin genelliğe doğru adım attıran bir süreç. Dolayısıyla bize lazım olan bir süreç. Kriterleri de bu aksamda sakin modunda yavaş yavaş tercihlik esasıyla ile devam eden bir süreç" ifadelerine yer verdi.

ARAPGİR'İ ULUSLARARASI BİR MARKA İLE BULUŞTURACAĞIZ

Programda bir konuşma yapan Seferihisar Belediye Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı, Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer ise Cittaslow'un ne olduğunu ve logosunun ne anlama geldiği hakkında detaylı bilgiler verdi. Arapgir'in sağlam kökler üzerinde oturan bir medeniyet olduğunu her yerde gördüklerini ifade eden Soyer, “Belediye Başkanımız çok şanslı böyle bir kentte başkanlık yaptığı için ama kent de çok şanslı böyle bir başkanla buluşmuş olduğu için. Çünkü başkanların asıl işi kentin önüne vizyon koymaktır, kentlisine, yaşlısına, kadına, çocuğa ilham vermektir, umut vermektir, bunu mükemmel yapıyor Başkanımız. Biz Cittaslow markası ile Arapgir'in buluşmasını çok arzu ediyoruz. Elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yapacağız. Bu bir yolculuk, yolculuğun başlangıç noktasındayız. Geçmişte yapılan hazırlıkları üst üste koyacağız bundan sonrasında da inşallah Arapgir'i uluslararası bir marka ile buluşturacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ilçenin tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesiyle devam eden program Arapgir'in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin Millet Han'da konuklara ikram edilmesiyle son buldu.



İHA