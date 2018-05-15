Arapgir'in Mor Reyhanına Kurutma Tesisi

Arapgir Mor Reyhanı Kurutma Tesisi Projesi için DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun katılımlarıyla protokol imzalandı.

Proje ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Geçtiğimiz aylarda coğrafi işaret başvurusu tescillenen ve Arapgir ilçemizde yetiştirilen Mor Reyhanla ile ilgili olarak, Arapgir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından hazırlanıp, 2016 yılında Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne sunulan AR-GE projesi destek almaya hak kazanmıştı. Proje ile kuru üründen katma değeri yüksek çay, şerbet, organik sinek kovucu, krem, sabun, kolonya gib ürünler elde edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştü. 2017 yılında, belediyemizin örnek iki parselinde 60 dekarlık alana 300 bin adet fide dikilmiş, ayrıca 100 dekar sözleşmeli üretim ve 100 dekar civarında da çiftçilerin rutin olarak ektiği alanla beraber toplam 260 dekar alandan, 750 ton civarında yaş reyhan üretimi gerçekleştirilmiştir. Gelinen noktada, reyhan çayı başta olmak üzere 6 adet ticari ürün geliştirilmiş ve bu çalışmalarda Arapgir Belediyesi bölgede aktif bir rol üstlenmiştir. 2017 yılında ekilen alanlardan elde edilen yaş reyhanların işlenmesi, Belediye bünyesinde oluşturulan ve zor şartlardaki doğal kurutma alanında gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalarda reyhanın makineli sistemlerle kurutma işlemlerinin yapılmasının daha doğru sonuçlar verdiği ve içerisindeki uçucu maddelerin, kokususun, yağ değerlerinin etkin bir şekilde muhafaza edildiği tespit edilmiştir. 2018 yılında, sözleşmeli üretimlerden elde edilecek olan 2 bin ton civarındaki yaş reyhanlar için, kurutma sistemlerine acilen ihtiyaç duyulmuş, buna yönelik olarak hazırlanan proje ve yapılan girişimler neticesinde; Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile mutabakata varılarak, talep edilen reyhan kurutma tesisi için 850 bin TL ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkına İdaresi Başkanlığına bağlı heyet 11 Mayıs tarihinde Arapgir’e gelerek, yapılan çalışmaları yerinde incelemesinin ardından, hazırlanan proje çerçevesinde oluşturulan Arapgir Mor Reyhanı Kurutma Tesisi Projesi için imzaları atmış durumdayız. Vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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