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Arapgir'de Satranç Eğitim Merkezi açıldı

Arapgir Belediyesinin katkılarıyla ilçe merkezine Satranç Eğitim Merkezi açıldı.

Arapgir'de Satranç Eğitim Merkezi açıldı

Arapgir Belediyesinin katkılarıyla ilçe merkezine Satranç Eğitim Merkezi açıldı.

18 Mayıs 2018 Cuma 14:36
Arapgir'de Satranç Eğitim Merkezi açıldı

Gençlerin daha ferah bir ortamda satranç eğitimi almasının hedeflendiği merkezin açılışını Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu yaptı. 
Satranç eğitimine önem veren Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun desteği ile Arapgir ilçesine Satranç Eğitim Merkezi açıldı. İlçede yaşayan öğrencilerin ve gençlerin daha ferah ve kafe havasında bir ortamda satranç eğitimi görmeleri hedeflendiği merkezin açılışını Başkan Cömertoğlu gerçekleştirdi. Cömertoğlu, açılışta yaptığı konuşmada spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirterek, “Arapgir Belediyesi olarak spora ve sportif faaliyetlere önem veriyoruz" diye konuştu.
Satranç kurslarının sadece çocuklara yönelik olmadığını vurgulayan Başkan Cömertoğlu, "Kurslarımızda her yaştan vatandaşımız istifade edebilmektedir" dedi.

Kurdele kesiminin ardından kurs merkezine gezen başkan Cömertoğlu, satranç oynayan öğrencilerle bir süre sohbet etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaArapgirSantranç Eğitim MerkeziAçılışHaluk Cömertoğlu
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