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Arapgir'de ıslah projesiyle ilgili toplantı yapıldı

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından ıslah projesi, soy kütüğü projesi ile yeni teşvik ve destekler ile ilgili Arapgir’de toplantı yapıldı. 

Arapgir'de ıslah projesiyle ilgili toplantı yapıldı

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından ıslah projesi, soy kütüğü projesi ile yeni teşvik ve destekler ile ilgili Arapgir’de toplantı yapıldı. 

19 Haziran 2018 Salı 17:22
Arapgir'de ıslah projesiyle ilgili toplantı yapıldı

Arapgir ilçe belediye binasında düzenlenen toplantıya proje lideri Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zeki Erişir, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğü temsilcisi, tarım ilçe müdürlüğü personelleri ve birlik teknik personelleri katıldı. Toplantıda konuşan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın , “Şu anda projenin lideri zeki erişir hocamız yine projenin tarım il müdürlüğü komisyonunda ki arkadaşımız, ilçe müdürümüz ve belediye başkan yardımcımız burada ve sizler buradasınız bizim bu toplantıyı yapmamızın amacı yeni teşvik, desteklerden haberinizin olması yine mobil koyun banyoluğu, çoban desteği bu ve buna benzer tüm desteklemelerden mutlaka faydalanmanızı sağlamak dedi. Yine bundan sonra da soy kütüğüne müracaat etmek isteyenler dilekçesini gelip bizlere versinler bu dilekçeler değerlendirmeye alınarak komisyon nezdinde yapılan değerlendirmeler sonucu projeye uygun olan yetiştiricilerimiz bu projeye katılacaktır” şeklinde konuştu. 

Doç. Dr. Zeki Erişir de, “Projeyle ilgili bulunan arkadaşlar görevlerini istikrarlı bir şekilde yapmalarını istedi. Daha önce de söylediğim gibi koç katımı yaklaşıyor koç katım öncesi erkeklere iyi bakıyorsunuz biliyoruz mutlaka dişilerin de besiye alınması gerektiğini söyledi. Arkadaşlar şöyle üç hafta kala başlayın tohumlama sezonu bitinceye kadar dişilere de takviye yemleme yapın destek verin. Verimin daha iyi olacağını özellikle kuzu verimlerinin daha iyi olacağını vurguladı. Yine ısrarla ilgili arkadaşlar yapılan toplantılara lütfen iştirak edin katılın. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mevlüt Birlik de, “Buraya toplanarak geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki proje ile ilgili yapacağınız şeylerde daha dikkatli özen gösterseniz hayvanlara bakım konusunda olsun tartım konusunda olsun projenin gereklerini yerine getirirseniz sizler daha çok kazanacaksınız” ifadelerini kullandı.
Örnek Yetiştirici Ali Rıza Özer, “Bugüne kadar güzel bir birlik ve beraberlik içindeyiz. Bazı çatışmalar ve anlaşmazlıklardan bizlere zarar verir birlik zayıflar, zayıflarsa bu hepimizi ilgilendirir. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDamızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Briliğiİhsan AkınArapgir
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