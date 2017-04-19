Son bir haftadır bazen sağanak yağmur, bazen sıcak geçen Malatya’da hava; yerini kuvvetli yağışa bırakıyor. Kentin bazı ilçelerinde ise dolu yağışının etkili olduğu bildiriliyor.

TEDİRLİ OLUN!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz (Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl) genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların; bugün akşam saatlerine kadar Adıyaman genelinde, Malatya’nın güneydoğu ilçeleri (Kale, Pütürge, Doğanyol) ile kuzeydoğu ilçelerinde (Yazıhan, Arguvan, Arapgir), Elazığ’ın güney ve doğu ilçelerinde (Sivrice, Maden, Alacakaya, Arıcak, Palu, Kovancılar, Karakoçan), Tunceli’nin Merkez, Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri ile Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinde,n oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. Malatya Valiliği’nden de konuyla ilgili uyarılar yapıldı.

ARAPGİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan Arapgir’de dün sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı Arapgir'i dakikalar içinde beyaza bürüdü. Kayısı üreticisinin korkulu rüyası olan don ve dolu yağışı için Meteoroloji tarafından da uyarılar yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşan kar yağışından dolayı çiftçiler ümitsizliğe kapılmış, havanın birdenbire ısınmamasından dolayı ciddi bir zarar oluşmamıştı. Bu anlamda herhangi bir hasar tespit raporu verilmezken, don riskinin devam ettiği de bildiriliyor.

ÇAY VE DERELER TAŞTI

Pütürge’de ise yağışlardan dolayı çay ve derelerin taştığı bildirildi. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Pütürgeliler, “Ben Malatya Pütürge Tekederesi Köyü’nde yazıyorum. 5 gündür yollarımız kapalı. Köprümüz yok. Öğrenciler okula gidemiyor. Tahta köprü vardı onu da sel yıktı. zor durumdayız” şeklinde ifadelerinde bulundu.











SELAHATTİN BAYRAK