16 Nisan 2017 Pazar

Aranan FETÖ ve KCK’lılar sandıkta yakalandı

Malatya'da aranan FETÖ ve PKK/KCK üyesi oy kullanmak için gittiği okulda yakalandı.

16 Nisan 2017 Pazar 15:06
Aranan FETÖ ve KCK’lılar sandıkta yakalandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ve PKK üyesi olma suçundan aranması bulunan 3 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri okulda yakalandı. KYK kapsamında meslekten ihraç edilen ve savcılıkça aranması bulunan eski öğretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK üyesi olma sucundan aranan F.G, oylarını  kullanmak için gittikleri okullarda polis tarafından yapılan uygulama ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

TAHİR ÖZÇELİK
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