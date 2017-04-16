Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ve PKK üyesi olma suçundan aranması bulunan 3 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri okulda yakalandı.
Başkan Çakır oyunu kullandı
Hakan Kahtalı, oyunu Türkiyem Ortaokulunda...
Bakıma muhtaç hastalar da oylarını kullandılar
CHP İl Başkanı Kiraz oyunu Rahmi Akıncı...
Aranan FETÖ ve KCK’lılar sandıkta yakalandı
Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Adliyede tedbirler artırıldı
Malatya’da oy kullanma işlemi sürüyor
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