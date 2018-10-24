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Aranan 41 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi, 15 ile 21 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Aranan 41 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi, 15 ile 21 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:13
Aranan 41 kişi yakalandı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Akkuş Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Ermenek Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Bodrum Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HAKARET SUÇU

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ş.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün cezasından dolayı Ermenek Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Ailenin korunması kanununa muhalefet suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.E.S. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.E.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Suç eşyasına satın alma veya kabul etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Z.K. isimli şahıs 16.10.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BASİT YARALAMA

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Rüşvet almak veya vermek suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Kilis Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 6 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 AY CEZA

1072 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.T.K isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kasten yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Diyarbakır Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.Ş. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Alkolsüz araç kullanma suçundan 4 ay 5 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.E.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ASKERİ CEZA KANUNUNA MUHALEFET

Bakaya kalıp 7 gün içinde kendiliğinden gelmek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.R.N. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Çankırı Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Basit yaralama suçundan 1 ay 24 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden G.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 21 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.U.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 AY 15 GÜN CEZA

Basit yaralama suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Milas Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.Y.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Adıyaman Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi’nde çocuğa cinsel istismar suçundan dolayı R.A. isimli şahıs Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi’nde 1072 SKM suçundan dolayı H.D. isimli şahıs Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı İ.H. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı E.Ç. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı H.S. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı S.R. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi’nde narkotik madde bulundurma suçundan dolayı E.T. isimli şahıs Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.” 

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Hüküm Verilen 41 KişiAsayiş Şube MüdürlüğüTutuklama
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