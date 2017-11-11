11 Kasım 2017 Cumartesi

Aranan 30 şahıs yakalandı

Malatya’da, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 30 kişi, 30 Ekim-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:04
Aranan 30 şahıs yakalandı

  Yakalanan şahıslar ve yapılan işlemler ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen bilgiler şu şekilde:

Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı E.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı S.D. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi İstiklal Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı A.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.S. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı A.B. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

FİRARİ YAKALANDI
  Firar suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.S. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ö. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Trabzon Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hırsızlık suçundan 15 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ESKERİ CEZA…
  Uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Mardin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 10 ay cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma suçundan 3 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E. T. İsimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.G. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 6 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA…
  İftira suçundan 6 yıl cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Bakaya kalıp 3 aydan sonra yakalanmamak suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.Ç. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yağma suçundan 4 yıl 7 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yağma suçundan 3 yıl 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.G. isimli şahıs Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

DOLANDIRICILIK SUÇU
  Dolandırıcılık suçundan 3 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ç. isimli Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Aralık Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.B. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan 7 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Ç. isimli şahıs, Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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