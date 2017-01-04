

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2. Ordu Komutanlığındaki darbecilerin hainlikleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcı Ergün Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabulünün ardından hainlerin planları deşifre oldu.

ISRAR ÜZERİNE…

7 Mayıs 2016 tarihinde Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret edeceği 2. Ordu Komutanlığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalacağı odada aramak yapmak isteyen koruma ekibine 2. Ordu eski komutanı Adem Huduti'nin emir subayı Sedat Kaya’nın aramaya izin vermediği, koruma ekibinin ısrarı üzerine makam odasında arama yapılabilindiği kaydedildi.

“AKŞAMA HAZIRLIKLI OLUN”

Başsavcı Yılmaz ve Başsavcı Vekili Badem tarafından hazırlanan iddianamede 2. Ordu İstihkâm Alayında Tabur Komutanı Yarbay Ahmet Üçbudak’ın, bu kalkışma için görevli olduğu için Almanya’nın Berlin şehrinden Malatya’ya geldiği öğrenildi. Ahmet Üçbudak’ın iddianamede 2. Ordu Komutanlığında bulunan köşeye sıkışan darbecileri kurtarmak için 4 ZPT Zırhlı Personel Taşıyıcısını hazırlattığı öğrenildi. Ahmet Üçbudak, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 2. Ordu İstihkam Alayında Tabur Komutanı olarak görev yaptığı, bu görevini 15 Temmuz 2016 tarihinde devir teslim ile devrettiği halde ayrılmayarak Alay Karargahında kaldığı, kaldığı süre içerisinde Bahadır Erdemli'nin İstihkam Alay Komutanlığına giderek şüpheliye, “Akşama hazırlıklı olun, kargaşa çıkacak” dediği, bunun üzerine şüpheli Ahmet Üçbudak'ın birlikleri ve araçları yetkisi olmadığı halde hazırlatarak beklettiği, 16 Temmuz 2016 tarihi saat 06:00-06:30 sıralarına kadar Alay Komutanlığında diğer şüpheli İsmail Akın ile birlikte kaldığı ve olayları takip ettiği belirtildi.

"ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUZ, HAZIR MISINIZ?"

İddianamede yer alan “şüpheli Ahmet Üçbudak'ın Tayfun Çağlayan, Selim Kılıç, Hamdi Bulut ve diğer rütbelileri çağırarak “Evet arkadaşlar şehit olmaya gidiyoruz, hazır mısınız?" dediği ve 2. Ordu’da ölü ve yaralıların olduğunu, oraya gidilmesi gerektiğini söylemesi üzerine de Yüzbaşı Hamdi Bulut'un, Ahmet Üçbudak'a, “Komutanım bu sizin şahsi emriniz mi yoksa, emir komuta zincirinden gelen bir emir mi?” diye sorduğu, Ahmet Üçbudak'ın buna cevap vermeyerek, “Alay Komutanınızın emrini dinlemeyeceksiniz, burada benim emrim geçerli” dediği ve elindeki silahı Yüzbaşı Hamdi Bulut'a doğrultarak “Benimle gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Seni tutuklarım” şeklinde ifadede bulunduğu ve tartışmaların ardından odadan çıktıkları; yetkisi olmadığı halde şüpheli Ahmet Üçbudak'ın taburlar bölgesinde hazırlık yaparak araçların kışla dışına çıkartılması talimatı verdiği bilgileri verildi.

DUVARA TOSLADI

Hazırlanan iddianamede Ahmet Üçbudak'ın Alay Komutanlığının arka kısmından 07:50 sıralarında Sivas-Malatya karayolu üzerinden 205538 Numaralı ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcısı) aracını çıkardığı, aracı Mustafa K., isimli erin sürdüğü, içerisinde Ahmet Üçbudak ile birlikte Er Emrah D. ve Er H.H. A. olduğu halde 2. Ordu Komutanlığına hareket ettikleri, ana arterlerin barikatlarla kapatılması nedeniyle refüjler üzerinden geçerek yola devam ettikleri, Ordu Komutanlığı nizamiye çevresinde Emniyet Müdürlüğünün tertibat alması nedeniyle içeriye giremediği, çevreye ateş ettiği ve 2. Nizamiyeye yakın bir yerden duvarı yıkmak suretiyle geçmek isterken yıkılan duvarın üzerinde aracın askıda kaldığı, bu sebeple ZPT'nin içeriye giremediği, bunun üzerine şüpheli Ahmet Üçbudak'ın araçtan çıkmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralandığı, şüphelinin araçtan çıkmadan da havaya ateş ettiği ve görevlilerce etkisiz hale getirilerek yakalandığı ifade edildi.

ÇÖP POŞETİ İÇERSİNDE KANLI ELBİSE

Şüpheli Ahmet Üçbudak'ın ikametinde yapılan aramada ise verilen bilgilerde, “Evin boşaltılmış olduğu, eşyaların boşaltıldığı, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığının tespit edildiği, makam odasında yapılan aramada; harddisk ve belgelerin ele geçirilerek muhafaza altına alındığı anlaşılmıştır. 2. Ordu Karşısı yanında bulunan merdiven boşluğunda; siyah çöp poşeti içerisinde kanlı askeri hücum yeleği bulunduğu, yeleğin ceplerinde; G3 piyade tüfeğine bir adet şarjör ve şarjör içerisinde 20 adet fişek ile mermi girişi bulunan su matarası ve bir yüzeyinde ‘tutanaktır’ diğer yüzeyinde ‘1.Araç, 2.Araç, 3.Araç, 4.Araç’ şeklinde bölümlere ayrılmış askeri personele ait isim ve telefon bilgilerinin bulunduğu doküman ele geçirilerek muhafaza altına alındığı anlaşılmıştır” şeklinde ifadelere yer verildi.

TAHİR ÖZÇELİK