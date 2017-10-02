02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

“Aralık ayında ne olacak?”

EPDK’nın Ekim, Kasım ve Aralık aylarında elektriğe zam olmayacağı açıklamasını değerlendiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, “Aralık ayından sonra ne olacak?” diye sordu.

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:50
“Aralık ayında ne olacak?”

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı bildirilmesini değerlendiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH’a konuştu.

3 ay boyunca elektriğe zam verilmeyeceği açıklamasını olumlu Bulan Düzova, ancak aynı dolabı aynı tezgahı kullandığı halde geçen yıla göre elektrik faturasını 2 kat daha fazla ödediğini söyledi.

ELEKTRİK NEDEN PAHALANIYOR?
  “Bir taraftan zam yapılmayacağını söylüyorlar diğer taraftan zam yapıyorlar” diyen Düzova, şunları kaydetti:

“Zam yapılmayacak’ diyorlar ama diğer taraftan zam yapıyorlar. Biz bilmiyoruz bu elektrik neden pahalanıyor? Tamam, Ekim, Kasım, Aralık’ta elektriğe zam vermeyecekler, peki Aralık ayından sonra ne yapacaklar? Kış ayının tam yoğun olduğu zamanlar yine mi zam verilecek? Bunu tam açık bir şekilde söylemiyorlar. Eğer elektriğe yüzde 1-2 oranında zam yapacaklarını söyleseler kimse bir şey demez. Konutlara, iş yerlerine gidip bakın geçen yıl aylık elektrik faturasını 20 TL ödeyen birisi bu yıl 40 TL ödüyor. Bu nasıl oluyor? İş yerlerinde geçen yıl 100 TL fatura ödeyenler bu yıl 200 TL ödüyor. Doğru bir şekilde açıklama yapılmaması büyük sıkıntı.”

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahTüketici Danışmanı Ali Düzova

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017