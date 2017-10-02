Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan gelecek 3 aylık dönemde elektrik fiyatlarında artış olmayacağı bildirilmesini değerlendiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH’a konuştu.

3 ay boyunca elektriğe zam verilmeyeceği açıklamasını olumlu Bulan Düzova, ancak aynı dolabı aynı tezgahı kullandığı halde geçen yıla göre elektrik faturasını 2 kat daha fazla ödediğini söyledi.

ELEKTRİK NEDEN PAHALANIYOR?

“Bir taraftan zam yapılmayacağını söylüyorlar diğer taraftan zam yapıyorlar” diyen Düzova, şunları kaydetti:

“Zam yapılmayacak’ diyorlar ama diğer taraftan zam yapıyorlar. Biz bilmiyoruz bu elektrik neden pahalanıyor? Tamam, Ekim, Kasım, Aralık’ta elektriğe zam vermeyecekler, peki Aralık ayından sonra ne yapacaklar? Kış ayının tam yoğun olduğu zamanlar yine mi zam verilecek? Bunu tam açık bir şekilde söylemiyorlar. Eğer elektriğe yüzde 1-2 oranında zam yapacaklarını söyleseler kimse bir şey demez. Konutlara, iş yerlerine gidip bakın geçen yıl aylık elektrik faturasını 20 TL ödeyen birisi bu yıl 40 TL ödüyor. Bu nasıl oluyor? İş yerlerinde geçen yıl 100 TL fatura ödeyenler bu yıl 200 TL ödüyor. Doğru bir şekilde açıklama yapılmaması büyük sıkıntı.”

MUTLU SARIGÜL