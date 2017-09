Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 1 Ağustos 2017 tarihli Ağustos ayı toplantısının karar özeti oy birliği ile kabul edilirken ardından gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü.

Toplantının başında Malatyalıların ve Belediye Meclis Üyelerinin Kurban Bayramını tebrik ederek kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Myanmar’daki Budistlerin Müslümanlara yönelik şiddeti ve katliamını kınadı.

Arakan’da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Polat, “Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta, Afganistan'da, Arakan’da ve dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerimiz ne yazık ki büyük saldırılar ve insanlık dışı muamelelerle karşı karşıyadır. Müslümanların topluca katledildiği bu alçak saldırıları şiddetle kınıyoruz. Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimiz zalim Budist yönetimi tarafından kadın çocuk yaşlı demeden canlı canlı yakılıp, evlerinden, yurtlarından kovuluyorlar. Bu yaşananlar kabul edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır, görüntüleri izlediğimizde kanımız donuyor, insanlığımızdan utanır hale geliyoruz. Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak Myanmar Hükümetinin Arakan’da yaşayan Müslüman kardeşlerimize yönelik ağır saldırılarını ve katliamını nefretle kınarken, vicdanları sızlatan bu tür alçakça saldırıların bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dışında dünyadaki diğer ülkelerin bu zulme sessiz kalması ise çok düşündürücüdür. Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir, soykırım asla kabul edilemeyecek bir insanlık suçudur ve şu anda farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar bu tür zulümlerin hedefi haline gelmiştir. Arakan başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yaşanan katliamlar bir an önce durdurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda beş madde İmar Komisyonu raporu doğrultusunda Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verilirken, dokuz madde ise görüşüldükten sonra onaylandı. Toplantının altı maddesi ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıktı Atılgan sokakta bulunan eski Emniyet Binası yerine yaptırılacak park alanına İlhan Akıncı’nın adının verilmesini onaylayan Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği arasında “Gençlerin Geleceği ve Değerler Eğitimi” Projesinin imzalanmasına karar verdi.

2017 yılı Mart ayında hayatını kaybeden Malatya Barosu eski Başkanlarından Avukat Hayrettin Abacı’nın isminin Yeşilyurt İlçesinde yaşadığı mahalleye verilmesiyle ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinden karar çıktı.

Eylül ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını 3 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00’da Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki İdari binanın toplantı salonunda gerçekleştirecek.

İHA