Geçtiğimiz günlerde model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması için teslim eden kişiler adına hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak ödenmemiş MTV borcu, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları silineceği kararı çıkmış, bu karar bazı kesimleri sevindirmişti.

Uzun zamandan bu yana model olarak eski olan araçların trafikten çekilmesini isteyen ve bunun için de mücadele eden Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, kararı değerlendirerek, BUSABAH gazetesine konuştu. Başkan Kutsal bunun güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

HURDA ARAÇLAR KAÇAK KULLANILIYOR

Kararı olumlu bulan Başkan Kutsal, “Çünkü Malatya’da çok fazla hurda araç var. Bu araçlar park yerlerinde, oto parkları, kaldırımları işgal etmiş durumdalar. Bazı hurda araçlar ise hala trafikte kullanılıyor. Hatta bu araçlar sigortasız ve kaçak olarak kullanılıyor. Özellikle sanayide bulunan gençler eski araçları kullanmaya devam ediyorlar. Bu araçlar ise kazalara neden oluyorlar. Ben kararın çok güzel bir karar olduğuna inanıyorum. Vatandaşların yaşlı ve hurda araçlarını teslim etmesi biraz medyaya da bağlı. Eğer basınımız bu durumu olumlu bir şekilde duyururlarsa bunun meyvesinin alınacağını düşünüyorum. Ben bu araçların büyük bir oranda teslim edileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

KAYITTAN DÜŞÜLMÜYOR

Malatya’da tahmini hurda araç sayısını da söyleyen Başkan Kutsal, “Sokak aralarında park edilmiş durumda bekleyen araçlar var ve bu araçların muhtemelen borç nedeniyle park edilerek bekletildiğini düşünüyorum. Ve kayıttan düşülmüyor. Malatya’da hurda araçların birikmiş olan borçlarının çok olduğunu düşünüyorum. Ben şu anda Malatya’da hiç kullanılmadan bekleyen ve hurda olan 4-5 bin araç olduğunu tahmin ediyorum. Bu araçların borcunun da çok olduğunu düşünüyorum. Bundan iyide para kazanır diye düşünüyorum” dedi.

BÜYÜK SIKINTILAR MEYDANA GELİYOR

Başkan Kutsal, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, “Araçlar eskidikçe kaza yapma ihtimalleri yükseliyor. Antik değeri olan araçlar hariç tabii onları bir tutmuyorum ama eskiyen araçların kaza yapma ihtimali daha yüksek oluyor. Çünkü araçtaki parçaların dayanıklılığı azalıyor. Dolayısıyla 20 yaş ve üzeri araçların kullanımı çok büyük sıkıntılar meydana getiriyor. Üstelik eski araçları modifiye ediyorlar. Aracın içerisinde değişik motorlar takıyorlar. Zaten trafiğimiz genel olarak keşmekeş durumda bu durum iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor. Bu araçların trafikte kullanılması büyük risk demektir. Bu fırsatın değerlendirilmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.















MUTLU SARIGÜL