Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, Kiltepe Mahallesi Okullu Sokak ile Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi arasında yer alan meydana araçların gelişi güzel bir şekilde park edilmesine tepki gösterdi. Malatya Büyükşehir Belediyesine mahalle muhtarlıkları olarak bu yerdeki araçlardan temizlenmesiyle ilgili defalarca müracaat ettiklerini ancak müracaatlarının dikkate alınmadığını ileri süren Muhtar Demirtaş, tepkisini dile getirdi.

35-40 aracın bu meydana park edilmesi nedeniyle yoldan gelip-geçmek isteyen araçların zorluk çektiğini belirten Muhtar Demirtaş, park edilen araçlar nedeniyle yoldan tek aracın zor geçtiğini söyledi.

BU YER ACİLEN ARAÇLARDAN TEMİZLENMELİ

Söz konusu problemli alana bir kavşak yapılmasını isteyen Muhtar Demirtaş, “Araçların yola karşılıklı park edilmesi, sanayicilerin hurda olan araçları getirip meydana bırakması problemlere neden oluyor. Bahsettiğim yer Malatya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı içerisinde bulunuyor. Bizler Büyükşehir Belediyesinden araç bulunan meydanı temizleyip bizlere teslim etmesini istiyoruz. Buraya üçgen şeklinde bir kavşak yaptırılabilir. Ayrıca bu alanın araçlardan temizlenmesi Sanayi Polis Merkezimizin güvenliği açısından da önemli. Çünkü araçların gelişi güzel park edildiği ve hurda araçların getirilip bırakıldığı yer Sanayi Polis Merkezine çok yakın. Araç mezbelesi olan bu yer acilen temizlenmeli” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Meydanda bulunan araçların temizlenmesiyle alakalı birçok müracaatlarının bulunduğunu öne süren Muhtar Demirtaş, “Biz daha önce bu yerdeki araçların kaldırılmasıyla ilgili yetkililere yazılı dilekçede bulunduk. Ancak dilekçemiz dikkate alınmadı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin problemli olan bu yere bir el atması gerekiyor. Vatandaşlarımız bu durumdan çok şikayetçi ve şikayetlerini devamlı hem bizim muhtarlığımıza hem de Çarmuzu Muhtarlığına yapıyorlar. Çarmuzu Mahalle Muhtarının da bu konuyla ilgili Belediyeye müracaatları var. Kiltepe Mahalle Muhtarı olarak benim de müracaatım var. Bu meydanın yanındaki yol dışında bizim yolumuz yok. Bu yol merkeze gidiş ve geliş güzergahımız. Bu sorunumuzun bir an önce giderilip, araçlar bu meydandan temizlenmeli ve meydana bir kavşak yapılmalı. Ayrıca bu kavşağa da sanayici esnafının oturabileceği bir çardak yapılırsa daha iyi olur. Biz hantal bir siyaset istemiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevi yapmalı” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL