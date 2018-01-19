Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
orta şiddetli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117033
ALTIN
161.981
DOLAR
3.7796
STERLİN
5.2624
EURO
4.6388

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Adıyaman-Malatya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Adıyaman-Malatya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 10:41
ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Adıyaman-Malatya karayolunun 25. kilometresinde yollarda yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle birçok araç yollardan geçemeyerek mahsur kaldı. Şiddetli yağan kar yağışı ve fırtına nedeniyle çoğu vatandaş donma tehlikesi yaşadı. Yaklaşık 5-6 saat yolda mahsur kalan vatandaşlar durumu Adıyaman Valiliğine bildirdi. Mahsur kalan vatandaşları görüntülemek için olay yerine giden gazeteciler de olay yerinde mahsur kaldı. Olayın Adıyaman Valiliğine iletilmesi ile Vali Nurullah Naci Kalkancı, karayolları ve il özel idaresi ekiplerine vatandaşların kurtulması ve yolların açılmasına istinaden talimat verdi.


Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın talimatının hemen ardından bölgeye çok sayıda karayolları ile il özel idaresine bağlı ekipler geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından mahsur kalan onlarca vatandaş araçlarına binerek yoluna devam etti.
Vatandaşlar yolların açılması ve kendileriyle sürekli iletişim halinde olan Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür etti.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KarMalatyaAdıyamanBusabahAraçlar Mahsur KaldıBuzlanmaYolKAR YAĞIŞI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAR ESARETİ
KAR ESARETİ
MALATYA YOLUNA KAR ENGELİ!
MALATYA YOLUNA KAR ENGELİ!
MUHTARLIĞA BIRAKILAN TEBLİGAT...
MUHTARLIĞA BIRAKILAN TEBLİGAT...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim