Araç sayısı 200 bine yaklaşıyor

Malatya’da trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 373, kamyonet sayısı 133, kamyon sayısı 17, motosiklet sayısı 40, özel amaçlı taşıtların sayısı 1, traktör sayısı 97 artarken; minibüs sayısı 7, otobüs sayısı 2 azaldı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ

Bu artış otomobilde yüzde 0,41, kamyonette yüzde 0,40, kamyonda yüzde 0,33, motosiklette yüzde 0,42, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,22, traktörde yüzde 0,40 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,15, otobüste yüzde 0,12 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,32 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,72, minibüste yüzde 0,17, otobüste yüzde 5,61, kamyonette yüzde 6,16, kamyonda yüzde 3,03, motosiklette yüzde 2,51, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,75, traktörde yüzde 4,83 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kayıtlı toplam 169 bin 506 taşıt içinde 2018 Mayıs ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 169 bin 506 taşıtın 2018 Mayıs ayı sonu itibariyle 90 bin 495'ini (yüzde 53,39) otomobil, 4 601'ini (yüzde 2,71) minibüs, bin 675'ini (yüzde 0,99) otobüs, 33 259' unu (yüzde 19,62) kamyonet, 5 163'ünü (yüzde 3,05) kamyon, 9 bin 652'sini (yüzde 5,69) motosiklet, 460'ını (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 24 bin 201' ini (yüzde 14,28) traktör oluşturdu.

TÜRKİYE GENELİ VERİLER

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 645 bin 85 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 100 bin 403 taşıt içinde otomobil yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 1,1, kamyonette yüzde 20,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 10,6, otobüste yüzde 24,6, kamyonda yüzde 5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 30,2, traktörde ise yüzde 12,7 azalış oldu.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 9,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, otobüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 12,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,1, traktörde yüzde 33 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 24,8, kamyonda yüzde 16,9, motosiklette ise yüzde 16,2 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TAŞIT SAYISI

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mayıs döneminde 426 140 adet arttı. Ocak-Mayıs döneminde 472 bin 575 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 adet arttı. Mayıs ayında 672 053 adet taşıtın devri yapıldı. Devri(1) yapılan toplam 672 bin 53 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile motosiklet, yüzde 2,9 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 303 bin 46 adet otomobilin yüzde 38,1'i LPG, yüzde 36’sı dizel, yüzde 25,5’i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

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