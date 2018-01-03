Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 610, otobüs sayısı 20, kamyonet sayısı 188, motosiklet sayısı 2, özel amaçlı taşıtların sayısı 7, traktör sayısı 96 artarken; minibüs sayısı 10 azaldı. Kamyon sayısında değişim olmadı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,56 ARTTI

Bu artış otomobilde yüzde 0,70, otobüste yüzde 1,20, kamyonette yüzde 0,59, motosiklette yüzde 0,02, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1,58, traktörde yüzde 0,41 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,22 azalış gerçekleşti. Kamyonda ise değişim olmadı.

Bu artış otomobilde yüzde 7,89, minibüste yüzde 0,96, otobüste yüzde 10,94, kamyonette yüzde 7,33, kamyonda yüzde 3,64, motosiklette yüzde 1,87, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,65, traktörde yüzde 5,18 olarak gerçekleşti.

İLK SIRADA OTOMOBİL YER ALDI

Trafiğe kayıtlı toplam 164 bin 536 taşıtın, 2017 Kasım ayı sonu itibariyle 87 bin 258'ini (yüzde 53,03) otomobil, 4 bin 627'sini (yüzde 2,81) minibüs, bin 683'ünü (yüzde 1,02) otobüs, 32 bin 316'sını (yüzde 19,64) kamyonet, 5 bin 65'ini (yüzde 3,08) kamyon, 9 bin 541'ini (yüzde 5,80) motosiklet, 450'sini (yüzde 0,27) özel amaçlı taşıtlar, 23 bin 596'sını (yüzde 14,34) traktör oluşturdu.

TÜRKİYE GENELİNE GELİNCE…

Ülkemizde kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 109 319 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 109 bin 319 taşıt içinde otomobil yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 8,5 ile motosiklet, yüzde 7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Bu azalış otobüste yüzde 24,4, kamyonette yüzde 1,5, motosiklette yüzde 33,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,5, traktörde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 6,2, minibüste yüzde 1,1, kamyonda ise yüzde 4,8 artış oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 azaldı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 15,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 22, minibüste yüzde 14,1, otobüste yüzde 24,2, kamyonda yüzde 7,4, motosiklette yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Kamyonette yüzde 1,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83, traktörde ise yüzde 5,3 artış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI 1 MİLYON 44 BİN 368 ADET ARTTI

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 44 bin 368 adet arttı. 100 bin 39 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 44 bin 368 adet arttı.

Devri yapılan toplam 668 bin 40 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,8 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,4 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 973 bin 699 adet otomobilin yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,2’si dizel, yüzde 26’sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.Kasım ayında 69 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

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