ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Yurdun büyük kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışı Doğu Anadolu’da da hayatı olumsuz etkiliyor. Malatya-Kayseri karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle bir tır kayarak kaza yapınca yol trafiğe kapandı.

Bölgede dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle kar lastiği bulunmayan araçlar karda kayarak kaza yaparken, bugün de Malatya’nın Darende ilçesi ile Sivas’ın Gürün ilçesi arasında bazı araçların ve bir tırın kayması ile yol trafiğe kapandı.

Darende tarafından trafik ekipleri araçların geçmesine izin vermezken, oluşan araç kuyruğu 1 kilometreyi geçti. Karayolları ekipleri, yolun yeniden açılması için çalışmalara başladı. Yetkililer özellikle uzun yola çıkacak araçlara zincir ve kış lastiği takılması gerektiğini belirtti.



Darende’ye yılın ilk karı



Öte yandan, Darende ilçesine de yılın ilk karı düştü. Dün gece başlayan sulu kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunun da ulaşıma kapandığı öğrenildi.

