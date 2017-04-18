Zorunlu trafik sigortası fiyatlarının yüksek olması gündeme trafik sigortası tavan fiyat uygulamasını getirdi. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni uygulamada her şehir için farklı tavan fiyatları belirlenip bu uygulamanın araç trafik sigortalarında ciddi bir indirime gidileceği tahmin edilse de bu uygulamanın 2. el araç piyasasında nasıl bir etkisi olacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu uygulamanın araç piyasasına etkisini ne olacağını tahmin eden araç satıcıları BUSABAH’a konuştular.

Araç sahiplerinin trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulamasını uzun zamandır beklediklerini dile getiren Üzeyir Kurt isimli vatandaş, bu uygulamanın, sonunda hayata geçtiğini belirtti.

FİYATLAR YÜKSELİR

Bu uygulamanın araç fiyatlarına nasıl bir etki yapacağını bilemediğini söyleyen Kurt, “Ama bu uygulamanın zorunlu trafik sigortalarındaki fiyat düşmelerinin yanı sıra 2.el araç fiyatlarında da düşmeye neden olur mu bilemiyorum. Ben araç fiyatlarının yüksek olduğunu görüyorum. Benim düşüncem bu uygulama araç fiyatlarını daha da yükseltir” şeklinde konuştu.

BU UYGULAMA İYİ OLDU

Pazarın durgun olduğundan bahseden Mehmet Çelik isimli vatandaş da, “Pazarda yine bir durgunluk var. Araç fiyatları yine yüksek. Ben araç getirdim ama aracıma bakan olmadı. Fiyat soran bile olmadı. Millet trafik sigortalarının çok pahalı olmasından yakınıyordu. Bu uygulama iyi oldu. bu uygulamanın araç fiyatlarını düşürür mü yoksa araç fiyatlarını artırır mı bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki, araç fiyatları zaten yüksek. Çünkü insanlar araç fiyatlarına sadece bakmakla yetiniyorlar. Alan yok, doğal olarak satan da yok” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL