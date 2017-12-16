Son iş yasasında yapılan değişikliklerle işçi-işveren davalarında artık arabulucuya gitmeden dava açılamayacak. Yılbaşından sonra işçi-işveren davalarında arabuluculuğun zorunlu hale geleceğini ifade eden Malatya Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Fatma Betül Aksoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Arabuluculuğun toplumsal barışın gerçekleştirilmesi için gerçekten herkesin ihtiyacı olan bir şey olduğunu dile getiren Başkan Aksoğan, Malatya’nın arabuluculukta yüzde 98 bir başarısının olduğunu söyledi.

ARABULUCULUĞA ALIŞIK OLAN BİR TOPLUMUZ

Arabuluculuğun Malatya’da nasıl resmi olmadan da varlığına dikkat çeken Başkan Aksoğan, “Malatya’da resmi olmadan da arabuluculuğa alışık olan bir toplumuz. Yani bir olay esnasında bir aile büyüğü araya girer, bir cemaat oluşur ve cemaat ne karar verirse ona göre toplumsal ve sosyolojik anlamda bu karara uyulur. Bir nevi arabuluculuk onun kanunla bürünmüş, kanunla güçlendirilmiş halidir. Bunun sonucunda güzel olan şey, tutulan tutanak ilan hükmünde sayılıyor. İşçi işveren geldiyse özellikle taraflar vekilleriyle katılırsa direkt ilan hükmünde sayılıyor. Yoksa mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alıyoruz, bu şekilde direkt mahkeme hükmünde ve bir daha dava açılamıyor. Arabuluculukta tutanak tutulduktan sonra bir daha dava açılamıyor. 2 tarafı koruyucu bir tarafı var” şeklinde konuştu.

MALATYA’DA TOPLAM 144 ARABULUCU VAR

Malatya’da şu ana kadar arabuluculukta tutanak sayısını açıklayan Başkan Aksoğan, “İşçi-işveren, alacak-verecek, kiracı-kiralayan ve insanların kendi iradeleriyle hareket edebilecekleri her türlü hukuksal dava için arabuluculara başvurulabiliyor. Malatya’da şu ana kadar arabuluculuk tutanak sayımız 49. Yani 49 adet olumlu sonuçlandırdığımız tutanağımız var. Sicile kayıtlı arabuluculuk sayımız 42. Sicile kayıtlı olmayan arabulucu sayımız 102. Malatya’da toplam 144 arabulucu var. Yılbaşından itibaren arabuluculuk tutanaklarının artacağını bekliyoruz. Artık işçi-işveren davalarında son iş yasasında yapılan değişiklikle arabulucuya gitmeden dava açılamıyor. Zorunlu arabuluculuk geldi. Dolayısıyla işçi-işveren davalarında işe iade, tazminat, işçilik alacakları için kişiler mahkemeye gitmeden önce arabuluculara gelmek zorundalar. Kanunen sadece işçi-işveren davaları zorunlu oldu, ama diğerleri ihtiyari devam edecek” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL