Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatların bu hafta açıklanmasını ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yapılacak olan yeni sistemde, araba ile birlikte şoförün de sigortalanacağını söylemesini değerlendiren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Kutsal, BUSABAH’a konuştu.

Başkan Kutsal, yeni gelen zorunlu trafik sigortası sistemi ile beraber çok fazla trafik kazası yapıp da araçlara çok fazla hasar meydana getiren şoförlerin sigortasının en yüksek fiyattan yatırılacağını dile getirdi.

PRİMLERİ YÜKSEK OLACAK

Yeni sistemde kaza yapmayan şoförlerin zorunlu trafik sigortasının en ucuz fiyattan yapılacağını belirten Başkan Kutsal, “Ama diyelim ki, bir şoför araba kullanıyor ve 10 yıldır herhangi bir kazaya karışmamış, dolayısıyla da aracı hasar almamış. O şoförün sigortası en ucuz fiyattan yapılacak. Kazada hasarı fazla olan, aracını hızlı kullanan, trafik kurallarına uymayan ve dolayısıyla da kaza yapan şoförlerle trafik kurallarına uyan, hiçbir kaza yapmayan şoförler arasında farklılık gözetilecek. Bunun çok iyi bir sistem olacağı kanaatindeyim. Ancak tavan fiyat uygulamasının çok fazla uzun süreli olacağını zannetmiyorum. Çünkü hasar prim oranları çok yükselirse sigorta şirketleri sigorta yapmıyor. Mesela sigorta şirketleri şehirlerarası çalışan otobüslerin kazasında sigorta yapmıyor. Tavan fiyat uygulaması kurala uyan, kaza yapmayan sürücüler için çok iyi bir şey” şeklinde konuştu.

KAZAYI ARABA YAPMIYOR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in şoförlerin sigortalanması sözlerini de değerlendiren Başkan Kutsal, “Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘arabadan çok şoförün sigortalanması lazım. Hazine'ye söyledim, çalışıyorlar. İngiltere'de sürücünün sigortalandığı bir sistem var. Sadece taşıt değil, sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu, primleri aşağı çeker’ sözlerine katılıyorum ve çok doğru. Kazayı araba yapmıyor. Kazayı insan yapıyor, şoför yapıyor. Bu çok doğru bir yaklaşım ve insanlar da buna uymak zorundalar. İnsanlar sigortalanacak ve kaza anındaki bütün hatalar sürücüye ait olmalı. Diyelim ki, sürücü seyir halindeyken bir kaza yaptı ve bir insanın ölmesine neden oldu. Mesela devlet ölüm parası veriyor. Bu kazada arabanın ne suçu var? Hiçbir kurala uymayan, alkollü, hızlı araç kullanan, makas atan şoför suçlu. Bu çok güzel bir uygulama. Eğer bu uygulama hayata geçerse bence güzel olacak” ifadelerini kullandı.

FARKLILIĞIMIZ OLMALI

Yeni sistemi değerlendiren şoförler ise, yeni sistemin güzel olabileceğini söylediler. Uzun zamandır şoförlük yaptığını ve şimdiye kadar da hiçbir kazaya karışmadığını dile getiren Şemsettin Ak isimli vatandaş, “Ben uzun zamandan bu yana şoförlük yapıyorum. Ve herhangi bir kazaya karışmadım. Yine de zorunlu trafik sigortamı kaza yapan araç sahipleriyle aynı miktarda ödüyorum. Aslında bunun düzenlenmesi gerekiyordu. İnşallah bu yeni sistemde bunun önüne geçerler. Ben trafik kurallarına uyan, diğer sürücülere saygı gösteren, seyir halindeyken hata oranını en aza indirgemeye çalışan birsiyim. Benim gibi yüzlerce şoför olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de zorunlu trafik sigorta primlerinde de bir farklılığımız olmalı. Hata yapanlarla, kurallara uymayanlarla aynı kefeye konmamız yanlıştı. Bu nedenle de yeni sistemin bu gibi durumların da önüne geçeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.











MUTLU SARIGÜL