9-10 Aralık 2017 tarihinde binlerce öğrencinin katıldığı Açıköğretim Lise sınav sonuçları kurumun öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişime açıldı. AÖL sınavına katılan binlerce öğrenci sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. AÖL sonuçları MEB tarafından açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilirler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta Öğrenci Genel Bilgiler sekmesinin altında ders bilgileri (Alınan) kısmına tıklayın. Daha sonra çıkan pencerede Dönem Dersleri butonuna basın ve Dönem Seçiniz alanından 2017-1 dönemini seçtikten sonra AÖL 1. dönem sınav sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

AÖL SINAVINDA PUANLAMA NASIL OLUYOR?

AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 50 alan öğrenci dersi geçer. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5’tir. MEB 2016-2017 eğitim öğretim döneminde sınavdan geçme puanını 50 olarak belirlemiştir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya “doğru” cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihini araştırmaya başladı. Fakat MEB 2017-2018 Açık Öğretim Lisesi iş takvimini yayınlamadığı için kayıt yenileme tarihinin ne zaman olacağı belli değil. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi belli olduğu zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

Öte yandan, söz konusu sınava Malatya’dan da yüzlerce katılımın olduğu biliniyor.

İHA