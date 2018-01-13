AÖF sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar bu hafta sonu (bugün ve yarın) iki gün sürecek oturumlarda sınava girecekler.

Öğrencilerin merakla takip ettiği AÖF Güz Dönemi final sınavları yerleri daha belli oldu. 13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak sınavların sonuçları 15 gün içerisinde erişime açılıyor.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarına hizmet sunmaktadır.

AÖF'E GİRERKEN NELER GETİRMELİYİM?

* Fotoğraflı sınav giriş belgesi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi.

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen baro kartı/avukat kimlik belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI:

“84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti”





(İHA-Haber Merkezi)