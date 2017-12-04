Anadolu Üniversitesi tarafından 25 ve 26 Kasım 2017 tarihi itibariyle gerçekleşen güz dönemi vize sınavının ardından adayların gözü sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kırık not aldıkları derslere daha çok çalışmak için sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Malatya’dan da söz konusu sınava giren binlerce öğrenci bulunuyor.

Diğer taraftan AÖF Final tarihleri ise 13-14 Ocak olarak açıklanmıştı.

HABER MERKEZİ