04 Aralık 2017 Pazartesi

AÖF’lüler sınav sonucuna kilitlendi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF vize sınavları 25 Kasım ve 25 Kasım’da yapıldı. Yoğun ve yorucu bir vize maratonunu geride bırakan öğrenciler, sonuçların bir an önce açıklanmasını istiyor.

04 Aralık 2017 Pazartesi 10:17
AÖF’lüler sınav sonucuna kilitlendi

  Anadolu Üniversitesi tarafından 25 ve 26 Kasım 2017 tarihi itibariyle gerçekleşen güz dönemi vize sınavının ardından adayların gözü sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kırık not aldıkları derslere daha çok çalışmak için sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Malatya’dan da söz konusu sınava giren binlerce öğrenci bulunuyor.

Diğer taraftan AÖF Final tarihleri ise 13-14 Ocak olarak açıklanmıştı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAÖF

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