06 Aralık 2017 Çarşamba

AÖF vize sonuçları açıklandı

Öğrenciler heyecanla bekliyordu. 25-26 Kasım'da yapılan AÖF Vize Sınavlarının sonuçları açıklandı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:12
AÖF vize sonuçları açıklandı

  Öğrenciler meraklı bekleyişi sona erdi. AÖF vize sonuçları ilan edildi. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaralarını girerek ulaşabiliyorlar.

PEKİ, AÖF NEDİR?
  Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlara hizmet sunmaktadır. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAÖF Vize Sonuçları

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