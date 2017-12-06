Öğrenciler meraklı bekleyişi sona erdi. AÖF vize sonuçları ilan edildi. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Öğrenciler AÖF sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numaralarını girerek ulaşabiliyorlar.

PEKİ, AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlara hizmet sunmaktadır.

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