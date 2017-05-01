Milyonlarca öğrenci AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarına girdi. Dün ikinci oturumu yapılarak sona eren sınavlar için öğrenciler soru ve cevapların açıklanmasını beklemeye koyuldu.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısyla, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04 Ekim 2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmişti. Bu anlamda öğrenciler de 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesine tepki göstermişlerdi.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Öte yandan AÖF sınav tarihleri de 16 Nisan Halk Oylaması’ndan dolayı ertelenmişti. Bu anlamda Bahar Dönemi Ara Sınavı 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde yapıldı. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 3-4 Haziran 2017 tarihleri arasında, 2016-2017 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı ise 22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

SIKINTI YAŞANMADI

29-30 Nisan tarihleri arasında yapılan AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarına Malatya’dan da binlerce öğrenci katıldı. Sınavların her zamanki gibi olduğunu söyleyen öğrencilerden Ahmet Yılmaz, “Sınavda 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi bizi rahatsız ediyor ama sanırım artık yapacak bir şey yok. Sınavlar da iyiydi. Referandumdan dolayı erteleme vardı ama aylar önceden uyarı yapıldığı için sıkıntı yaşanmadı” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK