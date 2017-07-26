AÖF Finallerin sona ermesi ile birlikte bazı derslerden başarısız olan öğrencilerin katıldığı Üç Ders Sınavı 22 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşti. AÖF Üç Ders Sınavı için öğrenciler sınav giriş belgelerine günler öncesinde ekampus.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler.



AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

Sınava giren adayların geçme puanları ise şu şekilde:

“84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti”



AÖF ÜÇ DERS SINAVI HANGİ İLLERDE GERÇEKLEŞTİ?

Üç Ders Sınavı, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirildi. Bahsi geçen iller bölge kapsamında oldu. Adayların sınav merkezi yakın iller de olabildi.



ÜÇ DERS SINAVLARINA KİMLER GİREBİLDİ?

Edinilen bilgiye göre, lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez. (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez. Staj uygulamasına tabi olan öğrenci, yukarıda belirtilen koşulları sağlaması durumunda "Üç Ders Sınavı"na girebilir. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı dersler) için "Üç Ders Sınavı" hakkı tanınmaz. "Üç Ders Sınavı" notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notları; "Üç Ders Sınav" sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre, ilgili dönemin dönem sonu sınavı harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun "Üç Ders Sınavı"na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz. Türkiye Programları ve Yurt Dışı Programları için "Üç Ders Sınavı"; Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen tarihte ve sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

SELAHATTİN BAYRAK