AÖF Üç Ders Sınavı sonuçları internet üzerinde erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını AÖF resmi sitesi üzerinden ve "https://3ders.anadolu.edu.tr/" aracılığı ile öğrenci girişi yaparak sorgulayabiliyor.

AÖF Üç Ders Sınavı 22 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. AÖF Üç Ders Sınavının sonuçları ve sınav soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden sisteme öğrenci girişi yapılarak sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden ya da "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabilecek.

AÖF YENİ KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF üç ders sınavının ardından yeni dönem için geri sayım da başlayacak. AÖF 2017-2018 yılı için yeni kayıt tarihi 21 Ağustos 2017'de başlayacak. Adaylar kayıtlarını AÖF internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

SELAHATTİN BAYRAK