29 Temmuz 2017 Cumartesi

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AÖF Üç Ders Sınav sonuçları açıklandı

AÖF Üç Ders Sınavı geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınavın sonuçları internet üzerinde erişime açıldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:23
AÖF Üç Ders Sınav sonuçları açıklandı

  AÖF Üç Ders Sınavı sonuçları internet üzerinde erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını AÖF resmi sitesi üzerinden ve "https://3ders.anadolu.edu.tr/" aracılığı ile öğrenci girişi yaparak sorgulayabiliyor.

AÖF Üç Ders Sınavı 22 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. AÖF Üç Ders Sınavının sonuçları ve sınav soruları https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresinden sisteme öğrenci girişi yapılarak sorgulanabiliyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden ya da "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulayabilecek.

AÖF YENİ KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AÖF üç ders sınavının ardından yeni dönem için geri sayım da başlayacak. AÖF 2017-2018 yılı için yeni kayıt tarihi 21 Ağustos 2017'de başlayacak. Adaylar kayıtlarını AÖF internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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