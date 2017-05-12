15-16 Nisan’da yapılması planlanan, ancak sınav tarihine 2017 Referandumunun denk gelmesi nedeniyle 29-30 Nisana ertelenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçları açıklandı. 1 Milyon 35 bin 601 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları AÖF’ün resmi sitesinde kimlik bilgileri öğrenilebiliyor.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Bahar Dönemi Final Sınavları ise 3 Haziran ile 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu anlamda bu erteleme hakkında konuşan AÖF öğrencilerinden Tarık Yılmaz, “AÖF, benim ikinci üniversiteyi okuduğum bir aracı… Son dönemlerde sınavlar biraz zorlaştı gibi geliyor bana. Aslında sınavlar zor değil de, 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi stresi tedirgin ediyor insanları. Bu sisteme son verilmeli bence ama sanırım o da zor” sözlerine yer verdi.

SELAHATTİN BAYRAK