Açık Öğretim Fakültesi, sınav takvimi son bahar döneminde sınav yerlerini açıklarken, dönem sonu sınavlarının 3 Haziran ile 4 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacağını önceden belirtilmişti. Fakülte sınavlara girecek öğrenciler sınav giriş belgesini “https://aof.anadolu.edu.tr” adresinden ulaşabiliyor.

UYARILAR YAPILDI

Sınava girecek olan öğrencilerin, sınav giriş belgelerini resmi web sayfasından ve AÖF bürolarından almaları gerekiyor. 3-4 Haziran tarihinde sınava girecek olanlar için Anadolu Üniversitesi, her sınav öncesinde yaptığı gibi yine uyarılarda bulundu. Sınava girecek olan öğrencilerin yanında sınav giriş belgesi ve onaylı kimlik belgesi muhakkak olması gerektiğini söyleyen yetkililer, belge veya kimlik belgesini getirmeyenlerin sınavların iptal olacağını hatırlattı.

YANINIZDA BUNLARI BULUNDURMAYIN

Yetkililer sınav günü ulaşımda sıkıntı yaşamamak için öğrencilerin sınavdan önce mutlaka sınav yerlerini görmelerinin yararlarına olacağını söyledi. Ayrıca sınava girecek olan öğrencilerin, yanında kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesne bulundurmasının yasak olduğu bildirildi. “Bu kurala uymayan öğrencilerin sınavları geçersiz olarak sayılacaktır” denildi.

15 DAKİKA KURALI”

Bu arada öğrencilerin en çok merak ettiği ÖSYM’nin “15 dakika kuralı Anadolu Üniversitesi için geçerli midir?” sorusu için, üniversiteden bu kurala dair bir açıklama gelmedi. Sayısal derslerde öğrenciler “hesap makinesi” kullanabilecek. Bazı bölümlerde kısa cevaplı ve açık uçlu sorular sorulacak ve dört yanlış bir doğruyu silecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ