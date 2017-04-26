26 Nisan 2017 Çarşamba

Malatya’ya şehit ateşi düştü

AÖF sınav giriş belgeleri yayında

29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF vize sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İlk oturumu 29 Nisan günü sabah 09.30’da yapılacak olan AÖF vize sınavının giriş belgelerine ulaşmak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden öğrenci otomasyonu sayfası üzerinden belgelerini ulaşabiliyor.

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:54
AÖF sınav giriş belgeleri yayında

AÖF vize sınav tarihleri belli oldu. 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan AÖF vize sınavı için sınav yerleri ise önceki gün resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar, AÖF vize sınav giriş yerleri www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

AÇIK UÇLU SORULAR
 Öte yandan sınavda öğrencilere ilk defa açık uçlu sorular sorulacak. Sınav bu yıl 4 farklı programda; Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih programlarında yapılacak. AÖF sınav tarihleri referandum dolayısı ile ertelenmişti.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 3 dersten kalmaları durumunda ve bu 3 dersi geçmeleri halinde mezun olabilecek olan öğrenciler için 3 ders sınav hakkı tanınıyor. Üç ders sınavına girmek için de öğrencinin başarısız bulunduğu üç ders için güz ya da bahar döneminde kayıtlarını yapmış olması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yapılmış olan açıklamaya göre, ders notları DZ ya da YZ olan öğrenciler üç ders sınavına giremezler. 

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah

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