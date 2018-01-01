Açık Öğretim Üniversitesi okuyan binlerce öğrenci AÖF sınav tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi, ile 2017-2018 sınav takvimini yayınladı.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF Vizeleri Bahar Dönemi Ara Sınavı 14–15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek

AÖF Finalleri Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 2–3 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek.

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek.

Adaylar, sınava bir hafta kala belli olan AÖF sınav yerlerini "https://ekampus.anadolu.edu.tr/" adresi üzerinden sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi final sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde başlıyor, 14 Ocak 2018 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi vize sınavı 14 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 15 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor. Bahar dönemi final sınavı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlıyor, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor. 2018 üç ders sınavı 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak.

Malatya’da da bu sınavlara yüzlerce öğrenci katılım gösterecek.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim, alışılmış, örgün ve geleneksel eğitim tarzından çok farklı olarak, okul kampüsüne gitme zorunluluğu olmayan, derslerin tamamen bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır. Açıköğretim, öğrenci merkezli bir sistemdir. Bütün öğrencilere fırsat eşitliği sunar. Fiziksel engelli olan ve okula gitmesini engelleyen bir sakatlığı olan kişilere de eğitim olanağı sağlar.

Geleneksel ve örgün eğitimden yararlanamayan öğrenciler için ideal bir eğitim fırsatı sunarak, bölgesel ve coğrafi engelleri de tamamen ortadan kaldırır. Çalışmak zorunda olan ve eğitimine devam edemeyen kişilere kolaylık sağlayarak, eğitim hayatlarına devam etmelerine olanak sağlar. Bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sağlar. Açıköğretim her insanın kendi öğrenme hızında eğitim görmesini sağlar. Yüz yüze eğitimde gerekli olan barınma, konaklama, ulaşım ve beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. Maddi olarak külfetten kurtarır. Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için öğrencilerin internet bağlantısı olan her yerden 7/24 erişim olanağı vardır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNE NASIL GİRİLİR?

Açıköğretim fakültesine girebilmenin ilk koşulu, üniversite sınavına girmiş olmaktır. Sınava girip baraj puanını aşmanız durumunda AÖF kayıt yaptırma hakkı kazanmış olursunuz. AÖF’te ki bazı bölümler kontenjansız bölümlerdir. Yani barajı geçen her öğrenci girebilir. Fakat bazı bölümlerde ise kontenjan sınırı vardır. Baraj puanının biraz daha üstünde bir puan alan öğrenciler girebilir. Ayrıca AÖF, herhangi bir örgün üniversitede okuyup mezun olmuş adaylar içinde ikinci bir üniversite imkanı sunmaktadır. Yani üniversite sınavına girmeden ikinci bir üniversite okuyabilirsiniz. Bunun için sınavsız ikinci üniversite kayıt zamanını takip edip beklemeniz gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntıları ve tarihleri www.anadolu.edu.tr adresinden takip ederek öğrenebilirsiniz. Her yıl binlerce öğrencinin tercih ettiği Açık Öğretim Fakültesi’ni tercih edenlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Hem çalışıp hem okumak zorunda olan kişiler için zamandan tasarruf sağladığı gibi dersleri de evden takip edip öğrenim görme şansı vermektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler; İnternet Başvuru Belgesi, Fotoğraflı İmzalı Form, Öğrenci Bilgi Formu, Öğrenci Belgesi, 4 Adet Fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi şeklinde.

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