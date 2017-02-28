Antika tutkusu ona küçük bir müze yaptırdı. Hurdacılık yaptığı yıllarda eline geçen antikaları toplayan ve dükkânında bir köşeyi, bir müzeyi aratmayacak şekle getiren Selahattin Bozdemir, antika tutkusunu BUSABAH’a anlattı.

Çok küçük yaşlardan itibaren antika merakının olduğunu ifade eden Bozdemir, ancak antika hayalini 2012 yılından sonra hayata geçirdiğini dile getirdi.

ELİME GEÇEN ANTİKALARI AYIRDIM

Kamu Yönetimi mezunu olduğunu belirten Bozdemir, “2012 yılının başından itibaren bu tutkumu gerçekleştirdim. Aslında bu da bir nevi mecburiyetten oldu. Çünkü ben bir üniversite mezunuyum. Kumu Yönetimi mezunuyum. 2010 yılında 80 puan aldım. Ancak atanamadım. Daha sonra KPSS’ye girmedim. Ben özel sektörde çalışarak hayatımı idame ettirmeye başladım. Bazı şartlar nedeniyle özel sektördeki işimden de ayrıldım. Bir kamyonet aldım. Hurdacılık yapmaya başladım. Köyleri gezdim. Eski alıp satarken elime geçen antikaları ayırdım. Ve adeta bir müze haline getirdim bu dükkanımı” diye konuştu.

ZAMAN OLURSA ARKEOLOJİ OKUYACAĞIM

Arkeoloji okumayı çok istediğini ancak okumadığını ifade eden Bozdemir, “En eski antika eşyam 1600 yıllarına ait. Çok eski eşyalar var. Ben antika eşyaların maneviyatını hissetim. Bu maneviyatı hissettim ve daha bırakamadım. Benim arkeoloji ilgi alanım. Ben bu bilim dalını gerçekten çok seviyorum. Ben arkeoloji bölümünü okumayı çok düşündüm, hala da okumayı düşünüyorum. Eğer zaman bulabilirsem okuyacağım. Okumanın yaşı yok” dedi.

MÜŞTERİLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Antika tutkunu olduğunu ancak elinde bulunan eşyaları satmak istemediğini söyleyen Bozdemir, “Ben 2. el ev eşyaları satıyorum. Müşterilerim dükkânıma geldiklerinde antika eşyaların fiyatlarını soruyorlar. Ben de satamıyorum diyemiyorum. Genelde çok yüksek fiyatlar söylüyorum ki, almasınlar. Çünkü ben antika eşyalarımı satmak istemiyorum. Bana çok soru soruyor müşterilerim. Genellikle hiç görülmedik ve bilinmedik eşyalar var. Bana bu eşyaların ne olduğunu, eşyaların kaç yıllık olduğunu soruyorlar. Resim çekiniyorlar eşyaların yanında. Ben eşyaları 5 yıldan bu yana topladım ve bir müzeyi aratmayacak duruma getirdim. En pahalı antika eşyam altın tozu püskürtülmüş köstekli saat. Bu saate İstanbul’dan birisi 6 bin 500 TL verdiler ancak satmak istemedim. Saatin hala mekanizması sağlam ve çalışıyor” şeklinde konuştu.

ERMENİ YAPIMI TABAKLAR

Antika eşyalarının içerisinde her türlü eşyanın bulunduğunu dile getiren Bozdemir, “Antika eşyaları özellikle görmek isteyenler de var. Üniversite öğrencileri, öğretmenler, müzisyenler var. Sanatla ilgilenenlerin dikkatinden kaçmıyor burası. Antika eşyaların içerisinde hemen hemen her şey var. Bu da çoğu insanın ilgisini ister istemez çekiyor. Dükkânımda genelde Ermeni yapımı gümüş karışımı ve mühürlü bakır tabaklar ve kazanlar, İngiliz yapımı el lambası, ibrikler var. Saymakla bitiremeyiz. O kadar çok eşya var ki, antika bu eşyaların ne olduğunu da bilmiyorum. İşimin yoğunluğundan dolayı bu eşyaların ne olduğunu araştırma fırsatı da bulamadım. Ancak araştırıyorum. Hangi eşyanın hangi tarihe olduğunu çıkartmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

ŞARK KÖŞESİ İTİNAYLA SEÇİLMELİ

Şark köşesi yapmak isteyen ve elindeki eşyaların antika olduğunu bilmeden satan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Bozdemir, şunları kaydetti:

“Şark köşesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilk önce şak köşesi yapacağı yerin estetiğine önem vermeliler. Öte yandan nasıl bir şark köşesi yapacaksa o köşeye gidecek eşyaların ve kendi zevkinin de önemi çok büyük. Şark köşesi yapacak olanlar önce yeri ayarlamalı daha sonra hangi eşyaları şark köşesine koyacaksa eşyaları itina ile seçmeli. Bazı zamanlar vatandaşlarımız elindeki antika eşyanın değerini bilmiyorlar veya antika eşya olduğunu bilmiyorlar. Bu eşyaları da yok pahasına eski alan insanlara veriyorlar. Ben eski eşyaları satmamalarını tavsiye ediyorum.”

MUTLU SARIGÜL