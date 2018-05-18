Antep fıstıklı tatlılar artık yapılmıyor!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatlı ve kadayıfçıların da iş yoğunluğu arttı. Tatlı ve kadayıfa olan talebin arttığını dile getiren tatlıcılar, BUSABAH gazetesine konuşarak, Antep fıstığının pahalı olmasından dolayı, Antep fıstığını kullanmayacaklarını da ifade ettiler.

Ramazan hazırlıklarına bir gün öncesinde başladıklarını ifade eden Mehmet Doğan İsimli tatlıcı, hazırlıkların hala devam ettiğini söyledi.

TEL KADAYIFA YOĞUN TALEP

Fiyatların geçen yıla göre aynı olduğunu dile getiren Doğan, “Yoğunluk olarak tel kadayıf, yassı kadayıf, tulumba, halka tatlı satıyoruz. Baklava çeşitlerimiz var. Baklavada sadece cevizli baklava yapıyoruz. İlk günden itibaren talep çok iyiydi. Hala da talep var. Fiyatlar bu yıl çok uygun. Geçen yıla göre aynı. Çiğ kadayıf ve çiğ yassı kadayıf 8 TL, şireli ve yassı kadayıf 14 TL, baklava 14 TL. Biz glikoz kullanmıyoruz. Sadece pancar şekeri kullanıyoruz. Bu yüzden müşterilerimiz memnun ve talep de her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

ANTEP FISTIĞI ÇOK PAHALI

Bayramın birinci gününden itibaren işlerinin yoğunlaştığını söyleyen Bayram Aydın isimli tatlıcı ise, “Ramazan ayı itibariyle yoğunluk oldu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yassı kadayıf ve tatlılarımıza bir hayli rağbet oldu ve bu nedenle de gece gündüz çalışıyoruz. Her şeye çok fazla zam gelmesine rağmen bizler tatlı ve kadayıf çeşitlerine zam yapmadık. Türkiye genelinde Antep fıstığı çok pahalandı. Kilosu 200 TL civarında. Bu nedenle Antep fıstıklı tatlı yapmıyoruz. Antep fıstığının yerine ceviz kullanıyoruz. Bu yıl vatandaşlarımız Antep fıstıklı tatlı yiyemeyecekler” diye konuştu.

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