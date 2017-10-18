Yazıhan ilçesine bağlı Buzluk Mahallesinde halk arasında Buzluk mağaraları olarak bilinen Ansır Mağaraları, son dönemlerde definecilerin hedefi oldu. Milattan önce 7’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mağaralarda Roma ve Hitit medeniyetlerinin de izlerine rastlandı. Yazıhan'ın 10 kilometre batısında yer alan Anadolu'daki en önemli kültür miraslarından biri olarak gösterilen bin yüz metre yükseklikteki irili ufaklı 30'a yakın 'Ansır Mağaraları' da birçok yerde olduğu gibi definecilerin tahribatına uğruyor. Altında birden fazla kilise ile 50 civarında oda mağaraların hemen eteğinde ise kültür katmanı ve mezarlık alanının bulunduğu 'Ansır Mağaraları' alanı define arayan faili meçhul kişiler tarafından adeta köstebek yuvasına çevrilmiş. Bazı mağaraların alt kısımlarında gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda mağara girişleri kapanırken bölgede onlarca defineci çukuruna rastlamak mümkün oluyor.

Alanda gerçekleştirilen kaçak define avcılığından sonra tarihi alanda bulunan mağaralarda önemli tahribatların yaşandığını aktaran bölge sakinleri, önlem alınmaması halinde bölgede bulunan tarihi yapılarda daha büyük tahribatların yaşanmasından korktuklarını belirtti.

HABER MERKEZİ