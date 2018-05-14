Anneler Günü gündemi seçim oldu

Etkinlikte konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “24 Haziran’da yapılacak seçimlerin arifesinde aday adaylarımız başvurdu. Gerçekten son dönemde partimize baktığımızda hem Malatya hem de Türkiye’de herkesin gıptayla baktığı, önemli isimler partimizde aday adayı oldu. Aday adaylarımıza bu cesaretlerinden, elini taşa koyma duygularından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar, ‘Sıramız ne olursa olsun bu ülkenin geleceği için partimize katkı sunacağız ve 24 Haziran’da bu olumsuz gidişi hep birlikte değiştireceğiz’ diyorlar. Hepimize iş düşüyor. 24 Haziran’da bizim Malatya’da sesimiz olan Veli Ağbaba’ların sayısını çoğaltmak. Hepimiz bu kötü gidişe bir tamam diyeceğiz” diye konuştu.

“ŞEKER FABRİKALARI SATILDI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Türkiye’yi kalkındıracaklarını vaat ettiklerini ifade ederek, “Şeker fabrikaları satıldı. 45 gün mücadele ettik. Şeker fabrikaları kendi yandaşlarına peşkeş çektiler. 24 Haziran’dan sonra bunu alanlara ve satanlara söyledik, o şeker fabrikalarını tekrar alacağız, gerçek sahiplerine iade edeceğiz. 24 Haziran’da Türkiye’de her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de sıfır baraj ittifakı kurulması için elinden gelen her şeyi yaptı. Herkesin temsil edilebilmesi için geniş ‘Cumhur, korku, koltuk ittifakı’ dediğimiz ittifakın dışında kim varsa herkesi davet ettik. Ama maalesef bir kısmı ittifakın dışında kaldı ama o bizden kaynaklı değil. Bu ittifakla Türkiye’nin önünü açacağız. 24 Haziran’da hep birlikte sandığa gitme oranımızı yükseltebilirsek, 300’ün üzerinde çıkaran millet ittifakı Türkiye’de parlamentonun çoğunluğunu kazanacak ve hiç kuşku duymadan söylüyorum; ilk turda umarım ikinci tura kalmaz ama kalırsa da 8 Temmuz’da Muharrem İnce’yi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün oturmuş olduğu o koltuğa Çankaya’da tekrar hep beraber oturtacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ise “Ben çok şanslı bir torumun, benim dedem İsmet İnönü’ydü. Onun hem onurunu hem de sorumluluğunu hepimiz ailece taşıyoruz” diye konuştu.

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