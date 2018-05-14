Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102816
ALTIN
183.251
DOLAR
4.3170
STERLİN
5.8685
EURO
5.1756

Anneler Günü gündemi seçim oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları, Anneler Günü nedeniyle bir  etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ''Muharrem İnce’yi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün oturmuş olduğu o koltuğa Çankaya’da tekrar hep beraber oturtacağız” dedi.

Anneler Günü gündemi seçim oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları, Anneler Günü nedeniyle bir  etkinlik düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ''Muharrem İnce’yi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün oturmuş olduğu o koltuğa Çankaya’da tekrar hep beraber oturtacağız” dedi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:57
Anneler Günü gündemi seçim oldu

Etkinlikte konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “24 Haziran’da yapılacak seçimlerin arifesinde aday adaylarımız başvurdu. Gerçekten son dönemde partimize baktığımızda hem Malatya hem de Türkiye’de herkesin gıptayla baktığı, önemli isimler partimizde aday adayı oldu. Aday adaylarımıza bu cesaretlerinden, elini taşa koyma duygularından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar, ‘Sıramız ne olursa olsun bu ülkenin geleceği için partimize katkı sunacağız ve 24 Haziran’da bu olumsuz gidişi hep birlikte değiştireceğiz’ diyorlar. Hepimize iş düşüyor. 24 Haziran’da bizim Malatya’da sesimiz olan Veli Ağbaba’ların sayısını çoğaltmak. Hepimiz bu kötü gidişe bir tamam diyeceğiz” diye konuştu.

“ŞEKER FABRİKALARI SATILDI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Türkiye’yi kalkındıracaklarını vaat ettiklerini ifade ederek, “Şeker fabrikaları satıldı. 45 gün mücadele ettik. Şeker fabrikaları kendi yandaşlarına peşkeş çektiler. 24 Haziran’dan sonra bunu alanlara ve satanlara söyledik, o şeker fabrikalarını tekrar alacağız, gerçek sahiplerine iade edeceğiz. 24 Haziran’da Türkiye’de her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’de sıfır baraj ittifakı kurulması için elinden gelen her şeyi yaptı. Herkesin temsil edilebilmesi için geniş ‘Cumhur, korku, koltuk ittifakı’ dediğimiz ittifakın dışında kim varsa herkesi davet ettik. Ama maalesef bir kısmı ittifakın dışında kaldı ama o bizden kaynaklı değil. Bu ittifakla Türkiye’nin önünü açacağız. 24 Haziran’da hep birlikte sandığa gitme oranımızı yükseltebilirsek, 300’ün üzerinde çıkaran millet ittifakı Türkiye’de parlamentonun çoğunluğunu kazanacak ve hiç kuşku duymadan söylüyorum; ilk turda umarım ikinci tura kalmaz ama kalırsa da 8 Temmuz’da Muharrem İnce’yi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün oturmuş olduğu o koltuğa Çankaya’da tekrar hep beraber oturtacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ise “Ben çok şanslı bir torumun, benim dedem İsmet İnönü’ydü. Onun hem onurunu hem de sorumluluğunu hepimiz ailece taşıyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpANNELER GÜNÜVeli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı
Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı
MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü'nde etkinlik
MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü'nde etkinlik
TRAYBÜS GELİYOR!
TRAYBÜS GELİYOR!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim