Anne, sönmeyen bir meşaledir

Eğitim-Bir-Sen kadın komisyonu tarafında Anneler Günü programı gerçekleştirildi. Dün Malatya Öğretmenevi’nde düzenlenen programa Memur-Sen Malatya Şube Başkanı ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Memur-Sen Malatya Kadın Komisyonu Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nurhan Bilici, sendika üyeleri kadınlar katıldı.

Programda ilk konuşmayı Memur Sen Malatya Kadın Komisyonu Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Kadın Komisyonu Başkanı Nurhan Bilici yaptı. Başkan Bilici, annelerin, ilâhî bağlanışın, şefkatle kucaklamanın, var etmek için yok olmayı bile göze alan fedakârlığın canlı temsilcileri olduğunu söyledi.

YÖNLENDİRİCİ TEMEL UNSUR ANNEDİR

Başkan Bilici, “Onlar, duygularını, sevgilerini, samimiyetlerini, vicdanlarını, dilin ifade etmede kifayetsiz kaldığı saf insanlıktır. İnsanlar arasında bizi bizden daha çok düşünen, bizi bizden daha çok seven sadece anne kalbidir. Her insan, anne vasıtasıyla yaşama yönelir. Anne, hayatta gideceği istikameti bilmeyen çocuğa yön gösteren, onun geleceğini aydınlatan sönmeyen bir meşaledir. Toplumun temel taşı olan ailenin kurucu, koruyucu, yönlendirici temel unsuru annedir. Daha fazla üretim ve kâr için iş birliği yapan kapitalizm ve modernizm, aileye ve dayanaklarına zarar verdi. Toplumu oluşturan aile bağları çözülünce, insanlar toplumsallıktan giderek uzaklaştı, hayata birey olarak tutunmak zorunda kaldı. Birey olmayı aileden kopmanın kaçınılmaz kaderi olarak yaşayan insan, yardımsız, sevgisiz ortamda 'biz' den bencilliğe, sevginin müsamahasından şiddetin yıkıcılığına kaydı; kalpleri onaran inşacı ruh kayboldu, gönül yıkan asabiyet her tarafı kasıp kavurdu ve kavurmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Memur-Sen Malatya Şube Başkanı ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, hangi vesileyle olursa olsun anneleri hatırlatan her günün önemli olduğunu ifade etti.

ANNE, HER YAŞTA SIĞINILAN BİR LİMANDIR

Annelerin toplumun temel taşları olduğunu kaydeden Başkan Yıldırım, “Annelik; karşılıksız sevginin, tükenmeyen Işığın, masum ve sevecen Çocukluk halimizin sonsuz bir simgesidir. Annelik; hakkı ödenemeyen bir değer; Anne, her yaşta sığınılan bir limandır. Annelerimiz, sağlıklı bir toplumun temel taşıdır. Onların hayat şartlarının iyileştirilmesi, mutlu ve huzurlu, endişelerden uzak bir hayat sürmeleri, şüphesiz yetiştirecekleri nesillerin mutluluğu için de vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Onlar, bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, hoşgörünün, bilgeliğin, fedakârlığın, sevgi ve saygının, hayata dair tüm eşsiz ve yüce duyguların timsalidir. Dünyada öğretilen bilgilerin hiçbiri, annelerin bir bakışının, bir kelimesinin verdiği lezzeti asla anlatamaz. Bizler, yüreği ısıtan sıcaklığı, dünyanın bütün ordularının sağlayamayacağı güveni onların kalbinde; huzuru ise, yanlarında buluruz” şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

Tün annelerin anneler gününü kutlayan Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Anneler aynı zamanda toplumun gönüllü birer eğitim neferidir. Bilinçli annelerin elinde yetişen kuşaklar gelecek nesillerin de garantisi olurlar. Bu yüzden toplum psikolojisi, her başarının arkasında bir kadın olduğuna inanır. Bu nedenle, ‘Bir erkeği eğitmek, bir kişiyi eğitmektir; bir kadını eğitmek, bir toplumu eğitmektir’ denilmiştir. Tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutlarken, annelerimizin hayatın her alanında karşılaştığı sorunlarla ilgili hassasiyet ve beklentilerimizi de bu anlamlı gün vesilesiyle bildirmek istiyoruz. Aile içi ve dışı her türlü şiddete tüm masumiyetlerine rağmen maruz kalırken ‘yuvam’ bilinciyle hala mağduriyetini gömleği ile saklamaya çalışan annelerimizin, en saf ve temiz halleriyle hayat mücadelesi ve umuduyla yaşarken, anlamsız ve amansız saldırıların kurbanı olmakla kalmayıp, töre cinayetlerine mahkum edilen, belki anne sıfatına haiz olmuş belki de gelin olma, anne olma umudu taşırken tacizci karanlık solukların kasırgalarında hiçliğe, aslında ‘hep’liğe ulaşmış, mezarları kanayan güllerle donanmış Anneler Günü kutlu olsun.”

