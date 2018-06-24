Anket firmaları en büyük hezimeti yaşayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, oyunu Malatya-Yeşilyurt Abdulkadir Eriş İlkokulu’nda kullandı. Sıra beklerken sandık görevlileri ve seçmenlerle de özçekim yapan Ağbaba, oy kullandıktan sonra da kısa bir basın açıklaması yaparak, seçimin memlekete hayırlı olmasını diledi.

"SEÇİMLERİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Bu seçimde hem Malatya’da hem de Türkiye’de haksız bir rekabet olduğunu savunan Ağbaba, şunları kaydetti:

“Oyumuzu kullandık, memlekete hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Türkiye tekrar hak ettiği, görkemli günlere kavuşur. Çağdaş uygarlıkların yaşandığı, demokrasinin hayat bulduğu, yargı bağımsızlığının olduğu, kuvvetler ayrılığının olduğu bir ülke istiyoruz. Hiç kimsenin dilinden, dininden, ırkından, siyasi görüşünden dolayı zorlanmadığı, baskı altına alınmadığı Türkiye’yi umut ediyoruz. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin baskıcı seçim değil de kaptıkaçtıcı bir seçimle karşı karşıya kaldık. 24 Haziran’da başlayan, 24 Haziran seçimi bir demokrasi ayıbıydı. Biz bu demokrasi ayıbını şölene çevirmeye çalıştık. Her anlamda hem Malatya’da hem de Türkiye’de haksız bir rekabet vardı. Bir taraftan devletin adayı bir taraftan da milletin adayları yarıştı. Devletle millet karşı karşıya kampanya yaptı. Bir taraftan devletin bütün olanaklarını kullanan bir yapı, her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu meşru gören bunu kullanan bir yapı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan’da, sahurda, iftarda bizim cebimizden harcanan paralar. Böyle bir seçim dönemi geçirdik.”

“BİRKAÇ ŞİKAYET VAR”

Oy kullanım işleminde bazı sıkıntılar yaşandığını da dile getiren Ağbaba, “Gezdiğimiz yerlerde huzur ve barış içerisinde yaşanıyor. Ama birkaç şikayet var. Özellikle Kale ilçesinde bizim müşahitlerin sandık başına bırakılmadığı, orada hırsızlık yapıldığını tespit ediyoruz. Orduzu’da bazı haydutlar, bazı vahşiler bizim sandık görevlilerine saldırmış. Bunlarla ilgili de takiplerimizi yapacağız. Özellikle Kale’de neden yüzde 98 oy çıktığını biliyoruz. Resmen hırsızlık yapıyorlar. Ama bunun hesabını hem sandık hem buna yol açanlardan sormak bizim görevimiz. Bunların hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Kaba kuvvetle, hırsızlıkla bir seçim süreci yaşıyoruz. Umarım demokrasiyi, hukuku, yargı bağımsızlığını savunanlar bu seçimde başarılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

AĞBABA TAHMİN YÜRÜTTÜ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağbaba, bir gazetecinin ‘bu seçimle ilgili bir tahmin yürütebilir misiniz, sizce bu seçim 2’nci tura kalır mı sorusuna, “Bu seçim 2’nci tura kalacak gibi görünüyor. Her ne kadar anketler bu seçimi farklı gösterse de bu seçim 2’nci tura kalacak. Herhalde anket firmaları tarihinin en büyük hezimetini yaşayacaklar” diye cevap verdi.

BİZİM İÇİN SÜRPRİZ YOK!

Başka bir gazetecinin ‘Bu seçim de bir sürpriz olur mu?’ sorusuna ise Ağbaba,”Bu seçimde sürpriz olmayacak. Biz Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu başkaları için sürpriz olabilir ama bizim için sürpriz yok. Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapacağız, Millet İttifakı’nda meclis çoğunluğunu sağlayacağız” dedi.

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