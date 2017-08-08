Hava sıcaklıklarının devam etmesi, yangın risklerini de artırıyor. Özellikle bağ, bahçe ve anız yangılarına dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Hanifi Acar, önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcaklıkların giderek artması, yaz aylarında daima yangına davetiye çıkardığını dile getiren Başkan Acar, yangının başladığı yerde kalmayan ve giderek genişleyen bir afet olduğunu söyledi.

HER YANGIN BİR KIVILCIMLA BAŞLAR

Vatandaşlarla koordineli bir şekilde çalışmaya dikkat çeken Başkan Acar, “Yangın, mutlaka söndürülmesi, müdahale edilmesi gereken bir afettir. Bundan dolayı küçük yangın diye bir yangın kabul etmiyoruz. Her yangın bir kıvılcımla başlar. Netice itibariyle büyük felaketlere sebebiyet verir. Küçük ot yangınlarını eğer söndürmezsek gittikçe büyüyerek zararlı hale gelebilir. Onun için biz Malatya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bütün yangınlara en hızlı bir şekilde müdahale etmek için çalışmaktayız. Bugüne kadar da Allah'ın izniyle bütün yangınlara müdahale noktasında şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bunun değerli hemşerilerimize birlikte çalışabilirsek, onlarla koordineli bir şekilde çalışırsak itfaiye teşkilatımız daha da başarılı olur” diye konuştu.

GEÇİCİ BİR RAHATLAMA SAĞLIYOR

Anız yangınları riskine de değinen Başkan Acar, “Yangın bütün insanları bütün canlıları ilgilendiren bir afettir. Bilhassa anız yangınlarında değerli hemşerilerimizin sadece yangının verdiği zarardan ziyade kendi geleceği açısından da zararlı olduğunu bilmeleri gerekir. Çünkü anızı yaktığımız zaman topraktaki bütün canlı mikroorganizmaları öldürmüş oluyoruz. Bunun için tekrar verimi artırmak için daha fazla suni gübre ile olanı takviye etmeye çalışıyoruz. Maalesef bu döngü içerisinde gittikçe organik olmayan ürünleri elde etmiş oluyoruz. Bu da gelecek nesillerimize bile maalesef zarar vermekte. Bundan dolayı değerli hemşerilerimize anız yangınlarının sadece geçici bir rahatlama olduğunu ifade ediyoruz. Anız yakıldığı zaman sadece tarla sürüldüğünde, tohum atıldığında, kendilerini geçici küçük bir fayda sağladığını düşünüyoruz. Netice itibariyle büyük zararlara sebebiyet vermektedir” ifadelerini kullandı.

13-14 YAŞINDAKİ ÇAM AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Pikniğe giden vatandaşları da uyaran Başkan Acar, şunları dile getirdi:

“Ayrıca pikniğe giden değerli hemşerilerimizin de bu konuda hassas davranmaları lazım. Bu sene bilhassa Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaşadığımız birkaç yangın hadisesi oldu. Malatya’mıza çok yakın bir merkezde Büyükşehir Belediyemiz tarafından çok da güzel hale getirilen piknik alanında piknikçilerimizin yakmış olduğu mangallardan veya ateşlerden dolayı 2 yangın meydana geldi. Yüzlerce çam fidanı, 13-14 yaşındaki çam ağaçları zarar gördü. Bunların tekrar yetişmesi yine 13-14 yıl alacak demektir ki, bunların maliyeti de düşünülünce zararın ciddiyeti ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı da değerli hemşerilerimizden beklentilerimiz yangın konusunda hassas olmaları. Çiftçi kardeşlerimizde kendi arazilerinde dolaşırken eğer varsa bir cam parçası veya şişe bunu toprağı gömmeleri gerekir. Çünkü bu can ve şişelerin mercek vazifesi görerek yangınlara sebebiyet verdiğini biliyoruz. Bu küçük detaylara dikkat ettiğimizde, piknikçilerimiz piknik ateşlerini söndürerek ayrıldıkları çiftçilerimiz, anız yangınlarına dikkat ettiğinde, sürücülerimiz araçlardan sigara atarken dikkat ettiklerinde, küçük gibi görünen bu önlemlerin büyük yangınları önlediğini bilmemiz gerekir.”











MUTLU SARIGÜL