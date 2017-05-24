Prof. Dr. Alper Durak, toprağın verimli kullanımı hakkında açıklamalarda bulunarak, toprağın fazla işlenmesinin toprağın yapısını ve özelliklerini kaybetmesine yol açacağını söyledi. Durak, “Ama bizim çiftçimiz ‘ne kadar çok işlersem o kadar iyi olur’ diye düşünür. Oysaki toprağı mümkün oldukça az işlememiz gerekir. Çünkü toprağın birleştirici özelliği ve yapısını bozmamamız gerekir” ifadelerini kullandı.

ORGANİK GÜBREYE TEŞVİK YAPILMALI

Günümüzde organik gübrelemenin ön plana çıktığını dile getiren Durak, "Bunun nedeni organik madde toprakta ne kadar fazlaysa toprağın sağlık derecesi de o kadar fazladır. Kimyasal gübrelerin olumsuz yanı tuz olmasıdır. Toprak giderek tuzlu toprağın PH değeri değişmektedir ve besin elementlerinin bitkilere yarayışı azalmaktadır. O yüzden toprağın organik maddesinin artırılmalı organik gübreye teşvik edilmesi gerekir. Organik gübreleme toprağın yapısı ve özellikleri açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

ANIZIN YAKILMASI ÇOK YANLIŞ BİR İŞLEMDİR

Durak, çiftçinin kendi arazisinde uyguladığı işlemlerin birçoğunun toprağın bozulmasına, tuzluluk oranın artmasına ve verimsiz hale gelmesine neden olduğunu belirterek, çiftçinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçilere uyarılarda bulunan Durak, toprağın ilk 30 santimlik kısmının canlı olduğunu ve orada yaşayan mikroorganizmaların belli sıcaklık derecelerinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Eğer anız yakılırsa buradaki mikroorganizmalar ölür. Bu da bitkisel üretimde bir gerilemeye yol açmaktadır. Bu nedenle anızın yakılması çok yanlış bir işlemdir” şeklinde konuştu.









İHA