24 Mayıs 2017 Çarşamba

Anız yakılırsa mikroorganizmalar ölür

İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Durak, toprağın ilk 30 santimlik kısmında yaşayan mikroorganizmaların belli sıcaklık derecelerinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Eğer anız yakılırsa buradaki mikroorganizmalar ölür. Bu da bitkisel üretimde bir gerilemeye yol açmaktadır" dedi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:29
Anız yakılırsa mikroorganizmalar ölür

  Prof. Dr. Alper Durak, toprağın verimli kullanımı hakkında açıklamalarda bulunarak, toprağın fazla işlenmesinin toprağın yapısını ve özelliklerini kaybetmesine yol açacağını söyledi. Durak, “Ama bizim çiftçimiz ‘ne kadar çok işlersem o kadar iyi olur’ diye düşünür. Oysaki toprağı mümkün oldukça az işlememiz gerekir. Çünkü toprağın birleştirici özelliği ve yapısını bozmamamız gerekir” ifadelerini kullandı.

ORGANİK GÜBREYE TEŞVİK YAPILMALI
Günümüzde organik gübrelemenin ön plana çıktığını dile getiren Durak, "Bunun nedeni organik madde toprakta ne kadar fazlaysa toprağın sağlık derecesi de o kadar fazladır. Kimyasal gübrelerin olumsuz yanı tuz olmasıdır. Toprak giderek tuzlu toprağın PH değeri değişmektedir ve besin elementlerinin bitkilere yarayışı azalmaktadır. O yüzden toprağın organik maddesinin artırılmalı organik gübreye teşvik edilmesi gerekir. Organik gübreleme toprağın yapısı ve özellikleri açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

ANIZIN YAKILMASI ÇOK YANLIŞ BİR İŞLEMDİR
Durak, çiftçinin kendi arazisinde uyguladığı işlemlerin birçoğunun toprağın bozulmasına, tuzluluk oranın artmasına ve verimsiz hale gelmesine neden olduğunu belirterek, çiftçinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini kaydetti. Çiftçilere uyarılarda bulunan Durak, toprağın ilk 30 santimlik kısmının canlı olduğunu ve orada yaşayan mikroorganizmaların belli sıcaklık derecelerinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Eğer anız yakılırsa buradaki mikroorganizmalar ölür. Bu da bitkisel üretimde bir gerilemeye yol açmaktadır. Bu nedenle anızın yakılması çok yanlış bir işlemdir” şeklinde konuştu.



İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya