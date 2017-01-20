20 Ocak 2017 Cuma

Anayasa ve başkanlık sistemini anlatıyorlar

AK Parti Malatya Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı ve Doğanşehir Koordinatörü Av. Leyla Keleş, AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri ile beraber Doğanşehir’de kapı kapı dolaşarak yeni anayasa ve başkanlık sistemini vatandaşlara anlatıyor.

20 Ocak 2017 Cuma 13:06
Anayasa ve başkanlık sistemini anlatıyorlar

  Mahallelerdeki evleri AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri ile beraber tek tek gezerek vatandaşları özellikle de kadınları Başkanlık Sistemi ve yeni anayasa hakkında bilinçlendiren AK Parti Malatya Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı ve Doğanşehir Koordinatörü Av. Leyla Keleş, ülkenin menfaati için yeni anayasa ve başkanlık sistemi hakkında vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

TÜRK MİLLETİ ESARETE ASLA BOYUN EĞMEZ
  Bu durumu milli mücadele olarak değerlendirmeleri gerektiğini kaydeden Keleş, “Unutmayalım ki Türk milleti esarete asla boyun eğmez, Çanakkale’de ninelerimiz o günün şartlarında ne görev üstlenmişlerse bizler de, bu gün aynı mücadeleyi bugünün şartlarına göre güncellememiz ve sergilememiz lazım. Bu ülke bizim ve bizim kalacak. Anayasamıza, devletimize, bayrağımıza, dinimize, ninelerimizin imanı ve ruhuyla sahip çıkacağız. Vatandaşımıza bu süreci ve yeni anayasa taslağını iyi anlatmalıyız. Başkanlık sistemi millet hükümetidir. Millet, hükümeti doğrudan kurar ve ona doğrudan müdahale eder. Şimdiye kadar devlet halkın karşısında ya da üstündeydi ve halkla değil, halkın temsilcileriyle konuşuyordu. Buna temsil siyaseti deniyor. Başkanlık sistemindeyse halkla devlet iç içe geçmiş durumda. Seçilmişler artık halkı temsil etmek yerine halkın bir uzantısı oluyorlar. Bu siyaset türüne de sosyolojik siyaset deniyor” diye konuştu.
  Keleş, yeni anayasa ve başkanlık sistemini vatandaşlara daha iyi anlatmak için mahalleleri gezmeye devam edeceklerini belirterek, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

İHA

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