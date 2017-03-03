03 Mart 2017 Cuma

Anayasa değişikliği referandumuna 44 gün kaldı Şehit ve gazi aileleri “Evet” diyor

16 Nisan’da yapılacak olan anayasa değişikliği referandumuna 44 gün kaldı. Referandum sürecinde Malatya’nın nabzını tutacak olan BUSABAH, STK’ların da sesine kulak veriyor. Referandum ile ilgili düşüncelerini söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, “Devletimiz için, birliğimiz-beraberliğimiz için, ülkemizin bekası için ‘Evet’ diyeceğiz” dedi.

03 Mart 2017 Cuma 11:47
Anayasa değişikliği referandumuna 44 gün kaldı Şehit ve gazi aileleri “Evet” diyor

  Referandumda tercihlerinin evet olacağını söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, “Biz de ‘Evet’ diyoruz. Devletimiz için, birliğimiz-beraberliğimiz için, ülkemizin bekası için ‘Evet’ diyoruz. Yönetim Kurulu olarak bu kararı aldık. Tıkanmış Meclisin önünü açmak için bu gerekli” ifadelerinde bulundu.

ŞEHİDİN, GAZİNİN AYRIMCILIĞI OLMAZ
  Anayasa değişikliğinden beklentilerini de söyleyen Mustafa Gözükara, “Biliyorsunuz bütün terör örgütleri birleşmiş ‘Hayır’ diyorlar. Biz de onlara karşı ‘Evet’ diyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanındayız, devletimizin yanındayız. Bizim sıkıntımız şu: 15 Temmuz şehitleri ile harp malulü gazileri hakkında ayrımcılık istemiyoruz. Şehidin, gazinin ayrımcılığı olmaz. Bizim şehit ve gazi ailelerimiz buna biraz kırılıyorlar. Mesela benim şehit babam 580-590 lira alıyor. 15 Temmuz şehit yakınlarına 3 bin 200 lira maaş bağlandı. İnşallah bunu da düzeltirler. Girişimlerimiz var, inşallah olumlu cevap alırız” diye konuştu.

Referandum sürecinde çalışmalarının olmayacağını söyleyen Başkan Gözükara, “Biz bir tarafı yaparken bir tarafı da kırmayalım diyoruz. Ama görüşümüz ‘Evet’ yani” dedi.

NEDEN EVET DENİLMELİ?
  “Sizce neden referandumda evet denilmeli?” sorusunu yanıtlayan Gözükara, “Birliğimiz-beraberliğimiz için ‘Evet’ denilmeli. Meclisimiz işlemiyor. Terör örgütü destekçileri çıkıp orada konuşmalar yapıyorlar. Bizim onurumuz kırılıyor. Referandumu olumlu görüyoruz” ifadelerinde bulundu.   

TÜRKAN YILDIZ
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