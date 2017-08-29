Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi Büyük komutan ve devlet adamı Alparslan'ın komutasında ulaşılan eşsiz bir zaferdir. Bu zafer, Anadolu'nun fethinin yolunu açarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan bin yıllık tarihi süreci de başlatmıştır. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu, büyük bir medeniyetin doğmasına, köklü bir devlet geleneğinin ve idare anlayışının oluşmasına ev sahipliği yapmış ve Anadolu’ya ‘Anadolu’ mührü vurulmuştur. Böylelikle Anadolu topraklarında filizlenen devlet felsefesi ve idare anlayışı, farklı inançlara, dillere, köken ve kültürlere sahip insanların, barış ve hoşgörü içerisinde bir arada yaşamasına imkan sağlamıştır. Tarihimiz, zengin kültür hazinemiz, bin yıldır titizlikle yaşattığımız değerlerimiz; bu yolda bizlere güç ve güven vermeye devam edecektir. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde, Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

HABER MERKEZİ