Tanıtım toplantısında söz alan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "Bizler Milliyetçi, muhafazakar, ülkücü bir teşkilatız” dedi. Dernek olarak hiçbir partinin gençlik yapılanması ve arka bahçeleri olmadığını vurgulayan Geçen, “Şayet bir parti ile anılacak olursak, bizim şuan tüm Türkiye’de teşkilatlanacak ve 2019 seçimlerine de girecek bir kudretimiz vardır” diye konuştu.

Geçen daha sonra, genel merkez yöneticilerini basına tanıttı. Konuşmaların ardından derneğe katılan üyelere Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

İHA