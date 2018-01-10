10 Ocak 2018 Çarşamba

Anadolu Selçuklu Ocakları’ndan tanıtım toplantısı

Merkezi Malatya’da bulunan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezi yöneticileri, düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:37
Anadolu Selçuklu Ocakları’ndan tanıtım toplantısı

Tanıtım toplantısında söz alan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, "Bizler Milliyetçi, muhafazakar, ülkücü bir teşkilatız” dedi. Dernek olarak hiçbir partinin gençlik yapılanması ve arka bahçeleri olmadığını vurgulayan Geçen, “Şayet bir parti ile anılacak olursak, bizim şuan tüm Türkiye’de teşkilatlanacak ve 2019 seçimlerine de girecek bir kudretimiz vardır” diye konuştu.

Geçen daha sonra, genel merkez yöneticilerini basına tanıttı. Konuşmaların ardından derneğe katılan üyelere Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

İHA
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