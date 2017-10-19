19 Ekim 2017 Perşembe

Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa Şubesi açıldı

Genel Merkezi Malatya’da bulunan Anadolu Selçuklu Ocakları, Türkiye genelinde şube açmaya devam ediyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, İzmir, Yozgat, Kocaeli, İstanbul, Kırıkkale, Erzurum ve Kars şubelerinin ardından geçtiğimiz gün de Genel Başkan Ayetullah Geçen’in katılımıyla Manisa’da bir şube açıldı.

19 Ekim 2017 Perşembe 11:17
Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa Şubesi açıldı

  Konuyla ilgili dernek binasında basın açıklaması düzenleyen Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, hedeflerinin 81 ilde ve bütün İslam ülkelerinde şube açmak olduğunu ifade ederek, “Anadolu Selçuklu Ocakları olarak Türkiye genelinde şube açmaya devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu Ocakları her geçen gün büyüyor. Son olarak Manisa şubemizin açılışını gerçekleştirdik. Manisalı vatandaşlarımıza coşkulu karşılamalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum Bunun yanında İstanbul Ümraniye Şubemize başkan ataması yapılmıştır, Kocaeli İl Başkanlığımızın ataması yapılmıştır. Allah izin verirse Türkiye genelinde şubelerimizi açacağız. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok şubemiz vardır. Hedefimiz Türkiye’nin 81 ilinde şube açmak ve Türk İslam alemin olduğu her yerde şube açmak. Biz mazlum ve mağdurun sesi olmaya gayret edeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

İHA
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