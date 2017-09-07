Kemal Şener, açıklamasının devamında, “Toplumun sağlık bilincinin yükseltilerek koruyucu hekimliğin daha etkin sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktadır. 2001 yılından beri Bakanlığımız öncülüğünde kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nın bu yılki teması ‘Sağlıklı Yaşam’ olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer vererek özetle şunları kaydetti:



TEMEL İLKELER YERİNE GETİRİLİR

“Sağlıklı yaşam, kişilerin ciddi ve tedavisi zor hastalıklara yakalanmadan, hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde uzun yıllar yaşamlarını sürdürmeleri demektir. Dengeli beslenmek, egzersiz yapmak ve belirli aralıklarla sağlık taramaları yaptırmak sağlıklı yaşamın en temel gereklilikleri arasındadır. Yaşımıza uygun fiziksel aktiviteyi belirleyip, ideal kilomuzu koruyarak, doğru beslenip, şeker, tuz ve yağ tüketimini azaltarak, meyve sebze tüketimini artırarak, sigara içilen ortamlardan uzak durup, uyku düzenimize de dikkat ettiğimiz takdirde birey olarak sağlıklı bir yaşam için temel ilkeleri yerine getirmiş oluruz.

Günlük düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ile birlikte kronik hastalıkların önlenmesindeki en önemli öğedir. Haftada üç kez 30-40 dakika yürüyüş veya bisiklete binme gibi egzersiz programları yapılmasının diyabette kan şekerinin kontrolünün sağlanmasında olumlu gelişmeler sağladığı gösterilmiştir. Fiziksel aktivite, bireysel olarak kronik hastalıkları önlemede, toplumsal olarak halk sağlığının iyileştirilmesinde etkilidir ve kadın, erkek, her yaştaki bireye fiziksel, sosyal, zihinsel ve ruhsal yararlar sağlamaktadır.

HAYATİ ÖNEMİ OLAN GÖREVLER YÜRÜTÜLÜYOR

Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Halk Sağlığı çalışmaları tedavi edici hizmetlere nazaran etkisi uzun vadelerde ortaya çıkan, çalışmalar gerektirdiğinden Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak ilimizde; başta Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile birlikte bağışıklama, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve kontrol önlemleri, doğrudan gözetimli tedavi ile tüberkülozun tedavisi, bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili olarak Toplum Sağlığı Merkezlerimiz uhdesinde bulunan obezite birimleri, Sağlıklı Yaşam Merkezimiz, Kanser Erken Teşhis ve Tarama merkezlerimiz (KETEM), Mobil Kanser Tarama Aracımız, Mobil Sağlık Platform Sistemi Araçlarımız ile hizmetlerimiz devam etmekte olup diyabet ve tütün ile mücadele, kadın üreme çocuk ergen sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, temiz ve sağlıklı su kullanımının sağlanması için içme kullanma sularının denetimi, okul sağlığı ve evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için birçok hayati önemi olan görevleri yürütmektedir.

Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlıklı hizmetleri sunmak en öncelikli hedeflerimizin başında gelmektedir. Halk Sağlığına gönül veren tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın Halk Sağlığı Haftası’nı kutlar, sağlıklı mutlu günler dileriz.”





HABER MERKEZİ