ANA MUHALEFETE 'AFRİN' GÖNDERMESİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü AB destekli Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi kapanış toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, kurumsal yeniden yapılanmaya dönük çalışmaların önemine değinen Bakan Tüfenkci, bu tip çalışmaların bütün kurumlar için gerekli olduğunu, bunun için 16 Nisan 2017'de Anayasa değişikliği yaptıklarını belirtti.

Bakan Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında bütün kurumların yeniden gözden geçirilmesi ve yapılanması için milletten alınan onay ve yetkiyle böyle bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

ANA MUHALEFETE GÖNDERME YAPTI

Ana muhalefet için de yeniden kurumsal yapılanma olması gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Son günlerde Afrin operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı envanterden dahi haberdar olmayan bir ana muhalefetin de yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada kullanılan silahlarda yüzde 65, hatta bazı silahlarda yüzde 67'lik yerlilik oranı yakalanmasına rağmen, bir bakıyoruz ana muhalefetin bundan bile habersiz olduğunu görüyoruz" dedi.

AFRİN OPERASYONU

Bakan Tüfenkci, sınırlardaki terör oluşumları ve koridorunu önlemek amacıyla Afrin'e yapılan operasyonun, başarıyla neticeleneceğinin altını çizdi ve şöyle devam etti:

“Operasyon başarıyla devam ediyor. Sınırımızın yanı başında PKK ve DEAŞ teröründen, her çeşit terör ve baskıdan bunalan Afrin'deki kardeşlerimize insani yardım elimizi uzatacağız. Özgürlüğü ve barışı da sağlayarak Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde oluşacak demografik yapıda, tekrar sınırlarımıza çekilmiş olacağız. Eğer biz sınırlarımızın güvenliğini sağlayamazsak, kapılarımızın da güvenliğini sağlayamayız. Kapı güvenliğini ne kadar sağlarsanız sağlayın, sınır güvenliğini sağlayamıyorsanız o kapıların da önemi yok."

''VERGİLERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ''

Bu tip çalışmalarla ticareti kolaylaştırmak, güvenli ve rekabete açık hale getirmek istediklerini kaydeden Bakan Tüfenkci, “Vergiler gibi haksız rekabete yol açacak uygulamaları titizlikle takip ediyoruz. Kaçakçılıkla mücadelede Bakanlığımız önemli çalışmalara imza atıyor. Bundan sonra da ülkemizin güvenliğini sağlama noktasında ve ticari anlamda haksız uygulamalara yol açmama adına kaçakçılıkla mücadelemizi ciddi anlamda artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.(Bülten)