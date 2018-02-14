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''AMERİKA, PKK, YPG, PYD İLE ENTEGRE HALE GETİRİP, TÜRKİYE’NİN ÜZERİNE SALMAYA ÇALIŞIYOR''

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt İlçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’ni ziyaret etti.   Şahin, muhtarlarla bir araya gelerek, vatandaşları dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını ifade etti.

''AMERİKA, PKK, YPG, PYD İLE ENTEGRE HALE GETİRİP, TÜRKİYE’NİN ÜZERİNE SALMAYA ÇALIŞIYOR''

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt İlçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’ni ziyaret etti.   Şahin, muhtarlarla bir araya gelerek, vatandaşları dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerinde bulunduklarını ifade etti.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:48
''AMERİKA, PKK, YPG, PYD İLE ENTEGRE HALE GETİRİP, TÜRKİYE’NİN ÜZERİNE SALMAYA ÇALIŞIYOR''

Milletvekili Şahin, Yeşilyurt bölgesinin cazip bir konumda olduğu belirterek, “Her ilde batıya doğru bir yöneliş vardır. Bu bölgede de daha önce 5 ayrı belediyenin ayrı ayrı imar planlarının olduğu, bir takım yer altı ve yer üstü çalışmalarının yapılmış olduğu Yakınca, Gündüzbey, Bostanbaşı, Topsöüğüt, Dilek ve Şahnahan vardı. Çok seslilik, farklı görüntü vardı. Şehrin giriş ve çıkış kapısı olması hasebiyle göze hoş gelmeyen bir görüntü vardı. Şuanda hamdolsun hem büyükşehrimiz hem de Yeşilyurt Belediyemizin birlikte yaptığı çalışmalar var. Şuandaki çalışmalara bakıldığında büyükşehre yakışır hizmetler var” dedi.

''ORTADOĞU’DA AŞAĞILIK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AMERİKA’NIN BESLEMESİ ÇOK DAHA MANİDARDIR''

  Afrin’de Mehmetçiğin başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatına da değinen Şahin, şunları söyledi: “Dört bir tarafımızı ateş çemberiyle sarmalamaya çalışan emperyalist güçler, bir bakıyorsunuz bu bölgede bugüne kadar elde edemedikleri kazanımları bu dönem tekrar devreye koymaya çalışıyorlar. İçerideki maşaları vasıtasıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz, PKK terör örgütüyle 40 yıldır mücadele ettik, Allah’a hamdolsun şuanda bitme noktasına getirdik. 20 sene öncekine göre bitik duruma gelmiş olan PKK’yı tekrar yeniden canlandırmak, onlara alanlar açabilmek için, onların diğer izdüşümleri olan ikizleri diyebileceğimiz YPG ve PYD terör örgütlerini Suriye’de yeniden canlandırarak, o bölgede bir nüfuz elde etmeye çalışıyorlar. Ondan önce DEAŞ’ı oralarda yeni baştan şekillendirmiş olan batı ve Amerika, PKK, YPG, PYD ile entegre hale getirip, Türkiye’nin üzerine salmaya çalışıyorlar. Allah’a hamdolsun orada Mehmetçiğimiz canla başla ciddi bir mücadele veriyor. Terör örgütleriyle bir mücadele vermemizin yanında, birde onun arka planında asıl kuklacıların bir bakıyorsunuz Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri veya diğer birçok devletin olduğunu görüyoruz. Ama Allah’ın izniyle milletimizin birlik ve beraberliği var olduğu sürece inşallah bunların hepsinin üstesinden gelmeyi bugüne kadar becerdik, bundan sonrada muktedir olacağız. Bu haçlıyla hilalin mücadelesi, haçlı zihniyeti İslam bölgelerinde Ortadoğu’da aşağılık terör örgütünü Amerika’nın beslemesi çok daha manidardır.”(Bülten - busabahmalatya.com)

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa ŞahinPkkTerör
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